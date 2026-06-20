Hamburg
Nanu, warum strömen plötzlich alle aus dem Michel?
Im Hamburger Michel wurde erstmals die Evakuierung bei einem Notfall geprobt. Wie gelingt es, mehr als 1000 Menschen in kurzer Zeit aus der Kirche zu bringen?
Was tun bei einem Notfall im voll besetzten Hamburger Michel? Erstmals haben haupt- und ehrenamtliche Beschäftigte der Hauptkirche St. Michaelis sowie Rettungskräfte am Samstagnachmittag die Evakuierung der bekanntesten Kirche der Hansestadt geübt.
Konkret ging es darum, bis zu 1500 Menschen binnen kurzer Zeit in Sicherheit zu bringen.
Notfallübung im Michel
Die Übung fand während eines kostenlosen Orgelkonzerts mit Michelkantor Magne H. Draagen statt. Vor der rund 75-minütigen Evakuierungsübung hatte die Kirche um Freiwillige geworben.
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Gesucht waren ausdrücklich auch Rollstuhlfahrer oder Menschen, die einen Rollator nutzen, um die Barrierefreiheit bei der Übung realitätsnah testen zu können. (dpa/mp)
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