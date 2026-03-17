Der Kreuzfahrtstandort Hamburg wächst. Etwa 1,4 Millionen Kreuzfahrtpassagiere sind im vergangenen Jahr von Hamburg aus auf Reisen gegangen. Das seien rund 100.000 mehr als im Jahr zuvor, teilte Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard (SPD) am Dienstag mit. Und ausgerechnet der bislang größte Kritiker der Kreuzfahrtbranche, der Naturschutzbund (NABU), ist plötzlich voll des Lobes.

Bereits 2011 startete der Nabu seine Kampagne „Mir stinkt’s, Kreuzfahrtschiffe sauber machen“. Ziel sei es gewesen, auf die negativen Folgen der Kreuzschifffahrt für Mensch und Natur aufmerksam zu machen. Das positive Image von Kreuzfahrtreisen habe dadurch erstmals spürbare Risse in der öffentlichen Wahrnehmung bekommen, so der Verein in einer Mitteilung zur aktuellen Kreuzfahrt-Bilanz.

Zunächst standen vor allem Luftschadstoffe wie Stickoxide und Feinstaub in der Kritik. Seit dem Pariser Klimaschutzabkommen im Jahr 2015 rückten dann auch die Treibhausgase stärker in den Fokus.