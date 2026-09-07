Kaum in Hamburg angekommen, geht es schon wieder weiter. Für die „Explora III“ steht eine Reise nach New York an – mit Zwischenstopps in Grönland, Island und Kanada.

Anfang Juni war die „Explora III“ in Marseille, am Montag kommt sie nach Hamburg. (Archivbild) IMAGO/Gerard Bottino

Von der Werft (fast) direkt in den Hamburger Hafen: Das Kreuzfahrtschiff „Explora III“ – erst wenige Wochen alt – macht am Montag erstmals in der HafenCity fest. Von Hamburg aus können Reisende zwischen drei Atlantik-Routen wählen – mit zehn, 21 oder 30 Nächten.

Die „Explora III“ legte am Montagmorgen am Cruise-Center HafenCity anlegen. Dort endet ihre erste Reise: Das Schiff kommt aus Kopenhagen und hat auf dem Weg nach Hamburg unter anderem Aarhus, Lysekil und Oslo angelaufen. Die alten Passagiere verlassen in Hamburg das Schiff, neue steigen an Bord. Gegen 20 Uhr dürfte die „Explora III“ schon wieder ablegen.

Von Hamburg über Grönland nach New York

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Am Montagabend geht es für die „Explora III“ in Richtung Southampton, Irland und Schottland. Dann nimmt das Schiff Kurs auf Island, Grönland und die kanadische Ostküste. In 30 Tagen schipperte der Kreuzer von Hamburg nach New York. Den US-amerikanischen Hafen erreicht die „Explora III“ am 7. Oktober.

Doch Passagiere müssen nicht die vollen 30 Tage an Bord bleiben – auch Teilstrecken sind möglich: Die zehn Nächte-Reise endet in Reykjavík, die 21 Nächte-Reise in Quebec.

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„Explora III“ wurde erst im Juli übergeben

Die „Explora III“ wurde erst am 23. Juli von der italienischen Fincantieri-Werft an die Reederei der MSC Group „Explora Journeys“ übergeben. Getauft wurde das Schiff in Barcelona.

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An Bord des 268 Meter langen Schiffes gibt es neben 463 Suiten auf 14 Decks auch Restaurants, Bars sowie fünf beheizte Innen- und Außenpools. (mp)