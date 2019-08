Nagelfallen in Hamburger Park gefunden: Läuft ein Hundehasser durch St. Georg?

St. Georg -

Ein Anwohner hat im Lohmühlen Park in St. Georg offenbar mehrere Holzbalken mit durchgeschlagenen Nägeln entdeckt. Steckt ein Hundehasser hinter der fiesen Aktion?

Bernard Possardt fand mehrere Holzbalken, aus denen lange Spitze Nägel ragten. Sie waren offenbar überall im Park in St. Georg ausgelegt. Auf der Facebookseite „Einwohner in St. Georg“ postete er ein Bild der Falle mit dem Kommentar: „Achtung Hundebesitzer in St. Georg – die Dinger hat irgendein Hundehasser im Lohmühlen Park ausgelegt. Ich wünsche ihm alles erdenklich Schlechte!!!“

Ein Hund könnte sich in der Tat schwer verletzen, sollte er diese Falle übersehen und darüber rennen.

Die Wut von Herrn Possardt teilen auch andere Facebook-User in der Gruppe. „Ohne Worte“ heißt es in einem Kommentar.

St. Georg: Falle auch eine Gefahr für kleine Kinder

Ein anderer Nutzer macht darauf aufmerksam, dass man auch Eltern mit kleinen Kindern warnen solle. Damit hat er wohl auch nicht unrecht. Man will sich gar nicht vorstellen, wie schwer sich ein kleines Kind daran verletzen könnte!