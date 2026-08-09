Unbekannte haben mehrere Zelte und Bauzaunplanen des Hamburger Wutzrock-Festivals mit Graffiti besprüht. Die Veranstalter kritisieren die Aktion scharf.

Auf dem Gelände des Wutzrock-Festivals sind mehrere Zelte und Bauzaunplanen mit Graffiti besprüht worden. Die Veranstalter sprechen von einer unsolidarischen Aktion – und erklären auch warum.

„Das hier ist nicht solidarisch“, schreiben sie auf Instagram. In der Nacht auf Sonntag seien mehrere Zelte und Bauzaunplanen besprüht worden. Das Material sei geliehen, nun müssten Helfer, die seit Tagen mit dem Aufbau und Betrieb des Festivals beschäftigt sind, zusätzlich versuchen, die Farbe wieder von Planen und Zelten zu entfernen.





Anzeige

Das Wutzrock finanziert sich nach Angaben der Veranstalter jedes Jahr über Getränke, Merchandising und Spenden. Viele Helfer investierten ihre Zeit und Kraft in das Festival, das drei Tage lang kostenlos und unter freiem Himmel stattfindet. Beschädigtes oder beschmiertes Material verursache deshalb nicht nur zusätzliche Kosten, sondern vor allem weiteren Arbeitsaufwand. Das Festival stand in diesem Jahr sogar bis kurz vor dem Start auf der Kippe.

Politische Botschaften, Diskussionen und Haltung gehörten zum Wutzrock-Festival, betonen die Veranstalter. Sachbeschädigungen an der Infrastruktur gehörten dagegen nicht dazu. (rei)