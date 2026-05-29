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Junger Mann in einem Park, Gesicht gepixelt

Model Jonathan C. (35) soll an der Entführung der Block-Kinder beteiligt gewesen sein Foto: Robert Jadenfeldt/TV4

paidNächster Rückschlag für Block: GNTM-Schönling wird für Prozess eingeflogen

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Es ist eine von vielen Überraschungen im Block-Prozess: Der Haftbefehl gegen Jonathan C. (35) wurde vorübergehend ausgesetzt – eine der wohl schillerndsten Figuren in dem Fall. Er soll Teil des israelischen Entführungskommandos in der Silvesternacht gewesen sein, hatte sich in einem Podcast allerdings zuletzt als Opfer dargestellt. Jetzt steht fest: Das Model mit schwedisch-israelischen Wurzeln, das schon mal bei GNTM auftrat, könnte nun doch als Zeuge aussagen.


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