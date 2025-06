Er glaubt weiterhin fest an die Spiele in Hamburg, will sich von der Klatsche 2015 nicht beirren lassen. Ganz im Gegenteil: Sportsenator Andy Grote (SPD) gibt sich regelrecht euphorisch, was die erneute Olympia-Bewerbung angeht. Warum eigentlich? Die MOPO hat ihn zum großen Olympia-Interview gebeten.

MOPO: Herr Grote, ein neuer Olympia-Anlauf für Hamburg – warum tun Sie sich das an?

Andy Grote: Deutschland bereitet eine Bewerbung vor, Hamburg ist wie drei andere Regionen potenzieller Austragungsort. Ich halte das für eine große Chance für unsere Stadt, für uns alle, die wir nicht einfach verstreichen lassen sollten: Olympische und Paralympische Spiele wären ein großes, positives Zukunftsprojekt, das uns bei vielen wichtigen Themen zusätzlichen Rückenwind geben kann und von dem die Hamburgerinnen und Hamburger nachhaltig profitieren können.

2015 haben die Hamburger Nein gesagt. Was ist jetzt anders?