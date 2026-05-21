Die Dänen kommen! Neue Filiale mitten in der Schanze

Die dänische Einzelhandelskette Søstrene Grene wächst weiter in Hamburg: Am 12. Juni eröffnet das Unternehmen seinen siebten Store in der Hansestadt – mitten auf dem Schulterblatt in der Sternschanze.

Der neue Laden soll rund 199 Quadratmeter groß werden und das moderne Konzept „Retail for the Senses“ bieten, bei dem Kunden durch Musik, Beleuchtung und Düfte ein Erlebnis für alle Sinne geboten wird. Das Konzept wurde bereits in anderen Hamburger Filialen eingeführt.

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Die Stores sind wie kleine Labyrinthe aufgebaut, die zum Entdecken einladen – ein verwinkeltes Einkaufserlebnis mit Wohnaccessoires, Küchenartikeln, Bastelbedarf, Spielwaren und kleinen Möbeln im typisch skandinavischen Stil.

Für Søstrene Grene hat Hamburg eine besondere Bedeutung

Für Søstrene Grene hat Hamburg eine besondere Bedeutung: Bereits 2016 eröffnete die Kette hier ihre erste deutsche Filiale. „Wir freuen uns sehr, ein neues Geschäft in der wunderbaren Stadt Hamburg zu eröffnen“, erklärte Firmenchef Mikkel Grene.

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Zur Eröffnung am 12. Juni sind unter anderem Live-Klassikmusik, ein roter Teppich und kleine Geschenke für Besucher geplant. (rei)