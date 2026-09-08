Seit einigen Jahren gibt es auf der Reeperbahn breite, abgetrennte Radwege. Jetzt soll ein Abschnitt von Hamburgs berühmtester Straße weiter umgebaut werden.

Seit mehreren Jahren hat die Reeperbahn einen breiten Radweg – jetzt steht der nächste Umbau an. Florian Quandt

Lange galt die Reeperbahn als eine der Horrorstraßen für Hamburgs Radfahrer: Nicht nur führte sie jahrelang die „Flop 10“ des Fahrradverbandes ADFC an, auch die Polizei berichtete von besonders vielen Unfällen. Vor knapp zwei Jahren begann die Verkehrsbehörde schließlich damit, große Rad- und Busspuren einzurichten. Nun steht der nächste Umbau an.

Im Detail geht es um den westlichen Teil der Reeperbahn zwischen Holsten- und Davidstraße. Wie der Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer (LSBG) mitteilte, soll dort künftig „mehr Platz zum Verweilen und Flanieren“ entstehen. Gleichzeitig sollen Parken sowie Liefer- und Ladeverkehr besser organisiert werden.

Reeperbahn wird umgestaltet: So können Sie sich bewerben

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Deshalb will der LSBG die Gehwege in diesem Abschnitt komplett umgestalten. Derzeit ist der Bereich unter anderem von Parkplätzen und teils engen Gehwegen geprägt. Wie die Reeperbahn künftig aussehen soll, wird in zwei Workshops erarbeitet.

An den Workshops können auch zehn Bürgerinnen und Bürger teilnehmen. Dafür werden zehn Plätze verlost: Fünf sind für Anwohnende der Reeperbahn reserviert, fünf für Hamburgerinnen und Hamburger aus dem restlichen Stadtgebiet. Das Mindestalter beträgt 16 Jahre. Bewerbungen sind noch bis Freitag, 11. September, über die Website des LSBG möglich.

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Die Plätze werden laut LSBG per Losverfahren vergeben. Der erste Workshop findet am 27. November statt, ein weiterer ist für das erste Halbjahr 2027 vorgesehen.

Hamburgs Reeperbahn soll mehr Platz für Fußgänger bieten

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„Bis zu 30.000 Menschen kommen insbesondere an den Wochenenden zum Flanieren, Feiern oder Verweilen auf die Reeperbahn, die meisten zu Fuß“, sagte Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne). „Insbesondere im westlichen Teil dieser hoch frequentierten, beliebten und weltberühmten Straße entsprechen die Gehwegbreiten nicht den aktuellen Standards. Das wollen wir ändern.“