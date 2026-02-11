mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
An der Kreuzung der Eulenstraße, Klausstraße und Bahrenfelder Straße in Ottensen wird seit Kurzem gebaut. Seitdem fahren sich immer mal wieder Lkw dort fest – trotz Beschilderung.

An der Kreuzung der Eulenstraße, Klausstraße und Bahrenfelder Straße in Ottensen wird seit Kurzem gebaut. Seitdem fahren sich immer mal wieder Lkw dort fest – trotz Beschilderung. Foto: hfr/MOPO-Collage

  • Ottensen

paidNächster Baustellen-Ärger: Die Lkw-Falle von Ottensen

kommentar icon
arrow down

Die Bewohner von Ottensen trauten ihren Augen kaum, als Ende Januar plötzlich eine neue, riesige Baustelle im Stadtteil aufploppte: Neben der schon gesperrten Elbchaussee eine weitere, wichtige Ost-West-Verbindung nicht mehr befahrbar. Anwohner berichten zudem, dass sich die ohnehin enge Kreuzung Klausstraße/Bahrenfelder Straße seitdem in eine „Falle“ für Lkw verwandelt hat. Das verantwortliche Unternehmen hat jetzt nachgerüstet.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test