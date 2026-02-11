Die Bewohner von Ottensen trauten ihren Augen kaum, als Ende Januar plötzlich eine neue, riesige Baustelle im Stadtteil aufploppte: Neben der schon gesperrten Elbchaussee eine weitere, wichtige Ost-West-Verbindung nicht mehr befahrbar. Anwohner berichten zudem, dass sich die ohnehin enge Kreuzung Klausstraße/Bahrenfelder Straße seitdem in eine „Falle“ für Lkw verwandelt hat. Das verantwortliche Unternehmen hat jetzt nachgerüstet.





