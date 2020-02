Nächster „FfF“-Coup in Hamburg: Diese Popstars treten bei Klimademo auf

St. Pauli -

Am Freitag vor der Bürgerschaftswahl veranstalten die Klimaaktivisten von Fridays for Future eine Großdemonstration in Hamburg. Jetzt ist auch Fettes Brot am Start und bietet während des Streiks musikalische Unterstützung.

Selbst am morgigen Valentinstag gönnt man sich bei Fridays for Future keine Pause, sondern bekundet stattdessen die Liebe zur Umwelt. Man möchte die Gelegenheit nutzen und nochmal auf die kommende Großdemo am 21. Februar aufmerksam machen.

Das könnte Sie auch interessieren: Serie über Greta Thunberg – Wird die Aktivistin jetzt zum TV-Star?

Auf der Großdemo wird dann auch groß aufgeboten. Von 14 bis 18 Uhr protestieren die Aktivistinnen und Aktivisten auf dem Heiligengeistfeld für eine klima- und umweltbewusste Regierung in Hamburg. Im Vorfeld werden verschieden Künstler auftreten und die Großdemonstration mit Auftritten unterstützen.

Hamburger Künstler unterstützen das Event vor Ort

Auf Facebook wurde verkündet, dass Hamburgs Hip-Hop-Urgesteine von Fettes Brot zusammen mit DJ Dynamite als Hauptact auftreten werden. An ihrer Seite sind weitere Musiker wie Mal Élevé, Emily Roberts und die Rapfugees.

Außerdem konnte man mit Paulina Behrendt, David Friedrich und Jean-Philippe Kindler auch drei Poetry Slammer mit ins Boot holen. Für ausreichend Unterhaltung sollte während des Streiks also gesorgt sein. In den kommenden Tagen sollen noch weitere Künstler und Auftritte bekanntgegeben werden. (pk)