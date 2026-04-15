Nächste XXL-Vollsperrung in der City steht an – danach ist zum Glück erstmal Schluss

Der Mega-Brückenabriss der Berlinertordammbrücke geht in die nächste und vorerst letzte Runde: Am letzten April-Wochenende kommt es daher erneut zu einer Vollsperrung der Bürgerweide – und somit zu erheblichen Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt.

Seit Januar 2024 wird die Berlinertordammbrücke Stück für Stück abgerissen und neu gebaut. Dafür musste die Bürgerweide bereits mehrmals voll gesperrt werden. Am letzten April-Wochenende sollen die Abbrucharbeiten fertiggestellt werden. Teile der Brücke waren bereits 122 Jahre alt

Verkehr in Hamburg: Bürgerweide zum vorerst letzten Mal dicht

Um die restlichen Abbrucharbeiten der Pfeiler und Fundamente des nördlichen Brückenteils der Berlinertordammbrücke durchzuführen, muss die Bürgerweide erneut voll gesperrt werden: Von Freitag, 24. April um 22 Uhr, bis Montag, 27. April 5 Uhr. Der bereits neu gebaute südliche Teil der Berlinertordammbrücke soll jedoch für den Fuß-, Rad- und Kfz-Verkehr frei bleiben, heißt es in einer Mitteilung der Verkehrsbehörde.

Während der Vollsperrung der Bürgerweide sollte der Bereich weiträumig umfahren werden. Als Ausweichstrecken stehen die Eiffestraße/B5 sowie die Verbindung Sechslingspforte/An der Alster zur Verfügung. Für Radfahrer und Fußgänger werden ortsnahe Umleitungen ausgeschildert, auch für Autofahrer soll es eine entsprechende Umleitung geben.

Nach Angaben der Verkehrsbehörde soll dies vorläufig die letzte Vollsperrung der Bürgerweide sein – bis zum Einhub der neuen Brücke im November.

XXL-Sperrung auch auf der A7: Elbtunnel ganzes Wochenende dicht

Bereits am kommenden Wochenende wird es für Autofahrer bei Hamburg ungemütlich: Am Freitag, 17. April, beginn um 22 Uhr die Vollsperrung der A7 zwischen den Anschlussstellen Hamburg-Stellingen und -Heimfeld. Damit ist auch der Elbtunnel dicht.

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Die Sperrungen der Anschlussstellen Hamburg-Volkspark, -Bahrenfeld, -Othmarschen, -Waltershof, -Hausbruch und -Heimfeld beginnen schon ab 21 Uhr. Die Sperrung soll bis Montagfrüh 5 Uhr andauern. (kla)