Sperrung am Berliner Tor: Keine Züge, keine S-Bahnen – und kein Autoverkehr

Wichtige Verkehrsader dicht: Der Abbau eines Krans legt den Hamburger Osten lahm, sowohl auf der Straße als auch auf der Schiene.

Von Samstagabend (22 Uhr) bis Dienstagmorgen (5 Uhr) sollen in Hamburg die Berlinertordammbrücke sowie die darunter verlaufende Straße Bürgerweide voll gesperrt werden. Grund ist nach Angaben des Landesbetriebs Straßen, Brücken und Gewässer (LSBG) der weitere Abriss des nördlichen Teils der Brücke.

Bahnverkehr von Sperrung betroffen

Auch der Bahnverkehr ist betroffen. Die Regionalzüge von und nach Lübeck fahren am Sonntag nur bis Ahrensburg beziehungsweise von dort ab. Zwischen dem Hamburger Hauptbahnhof und Ahrensburg müssen Reisende auf Busse umsteigen. Auch die S1 ist am Samstag und Sonntag unterbrochen, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Die Ersatzbusse pendeln zwischen Berliner Tor und Wandsbeker Chaussee. Die Züge der S5 entfallen zwischen Hauptbahnhof und Berliner Tor.

Berlinertordammbrücke verbindet Innenstadt und Osten

Während der 55-stündigen Vollsperrung soll ein 1200 Tonnen schwerer Kran abgebaut und abtransportiert werden. Ob die Sperrung noch am Montag bestehen bleibt, ist noch unklar und hängt laut LSBG auch von den Witterungsbedingungen ab.

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Die Berlinertordammbrücke verbindet die Innenstadt mit Hamburgs Osten. Sie führt über die Bahngleise und die sechsspurige Bürgerweide, die die B5 vom Horner Kreisel mit der B75 zu den Elbbrücken verbindet. Die alte Brücke war in Teilen über 100 Jahre alt. Der Neubau soll bis Ende 2027 komplett fertig sein. (dpa/mp)