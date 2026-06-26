In der Bornstraße (Rotherbaum) wird eine Kita des Studierendenwerks geschlossen – die zweite binnen eines Jahres. Damit setzt sich die Reihe der Kita-Schließungen in Hamburg fort.

Sie wollen ihre Kita retten: Eltern und Kinder vor der Einrichtung des Studierendenwerks in der Bornstraße (Rotherbaum). Marius Röer

Das Kita-Sterben in Hamburg geht weiter: Nach der angekündigten Schließung der Kita Kohlhöfen (Neustadt), der vier Einrichtungen der Praxisausbildungsstätten, der Company Kids in der HafenCity und neun weiteren Kitas allein in diesem Jahr trifft es nun das zweite Zuhause von 54 Kindern in der Bornstraße. Das Studierendenwerk will den Standort in Rotherbaum zum Sommer 2027 dicht machen.

Für die Eltern war es ein Schock: Sie waren kurz davor ins Bett zu gehen, als sie am Dienstag vergangener Woche abends um 22 Uhr die E-Mail mit der Information erhielten, dass die Kita Bornstraße, in der ihre Kinder tagein, tagaus betreut werden, im Juni 2027 geschlossen wird.

Für manche Kinder ist es die zweite Schließung binnen eines Jahres

Anzeige

Besonders hart traf es diejenigen, die erst im vergangenen Jahr nach der Schließung der Kita Hallerstraße in die Bornstraße gewechselt waren. Damals hatte der Träger, das Studierendenwerk, ihnen versichert, dass dieser Standort nicht gefährdet sei. Und nun, das!

Die WochenMOPO 26/2026 Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt! • 38 Grad – ist das jetzt normal?! „Hamburg erlebt einen Hitze-Dom“ • Sternbrücke: Der Umzug des neuen Stahl-Kolosses beginnt • 16 Seiten Sport: Die Geheimnisse der deutschen WM-Stars • Jede Woche mit 40 Seiten Rätsel und Kultur: Das fantastische Ballett „Wunderland“

„Noch ein Wechsel, noch eine Eingewöhnung – für so kleine Kinder ist das eine enorme emotionale Belastung“, sagt Kristin Paul, die ihre zwei Töchter ebenfalls in der Bornstraße hat. Auch für die Eltern sei es schwierig. Schließlich seien diese berufstätig und in diesem Alter der Kinder nicht mehr in Elternzeit. Nicht jeder könne so einfach Urlaub nehmen für eine Eingewöhnung, die auch mal wochenlang dauern kann.

Anzeige

Das könnte Sie auch interessieren: Noch ein Krankenhaus vor dem Aus! Klinik im Hamburger Westen schließt

Das Studierendenwerk begründet das Aus mit dem in den letzten Jahren „deutlich gesunkenen Bedarf an Kitaplätzen“ sowie der Tatsache, dass nur noch wenige Studierende das Betreuungsangebot in Anspruch nehmen würden. „Dadurch stehen inzwischen dauerhaft Plätze leer, was eine wirtschaftliche Weiterführung der Einrichtung nicht mehr ermöglicht“, heißt es in einem Schreiben auf MOPO-Anfrage.

Kita-Sterben in Hamburg: Gutschein-System funktioniert nicht mehr

Anzeige

Erst vor wenigen Wochen hatte die MOPO über das Kita-Sterben in Hamburg berichtet, das im Zusammenhang mit den sinkenden Geburtenraten steht. Kritiker halten jedoch dagegen, dass weniger Kinder in einer Kita grundsätzlich noch kein Grund für eine Schließung sein müsste, zumal der dadurch entstehende höhere Betreuungsschlüssel pro Erzieher für die Kleinen selbst sogar von Vorteil ist.

Das Problem, das sich immer mehr abzeichnet, ist ein Fehler im System. Auch wenn die Schulbehörde betont, „dass das vorrangig nachfrageorientierte Kita-Gutscheinsystem funktioniert“ (Sprecher Peter Albrecht), so gilt das zwar für die Kinder und ihre Eltern. Nicht jedoch für die Träger.

„Es gibt hier im Viertel so gut wie keine Krippenplätze mehr“: Kristin Paul und ihre Tochter Tilly (2) Marius Röer

Hintergrund: In Hamburg bekommen Eltern für ihre Kinder einen Kita-Gutschein, der eine fünfstündige Betreuung inklusive Mittagessen abdeckt. Wer darüber hinaus weitere Betreuungszeiten benötigt, etwa wegen Berufstätigkeit, muss das bezahlen. Die Einrichtungen rechnen die Gutscheine anschließend mit der Stadt ab. Problem für die Träger: Laufende Kosten wie Miete, Energie und Verwaltung fallen unabhängig davon an, wie viele Kinder tatsächlich in der Kita betreut werden. Gehen die Belegungszahlen zurück, entstehen entsprechend finanzielle Lücken.

Eltern kämpfen für Rettung der Einrichtung

Da sich seit Corona für viele Berufstätige flexible und mobile Arbeitszeitmodelle ergeben haben, beantragen viele Eltern nur noch die Fünf-Stunden-Gutscheine, was die Situation verschärft. Genau an dieser Stelle hätten sich die Eltern in der Kita Bornstraße gewünscht, mehr in die Planungen einbezogen worden zu sein.

„Wir fragen uns, warum die offenbar prekäre Situation der Kita den Eltern erst mit der Schließungsentscheidung kommuniziert wurde“, heißt es in einem Brief der Eltern an das Studierendenwerk. Man sei bereit, „sich finanziell in der Kita stärker einzubringen, sei es durch den Zukauf von Stunden, Spendenkampagnen oder ggf. auch einer Umlage des Defizits auf einkommensstärkere Eltern. Umso bedauerlicher ist es, dass es im Vorfeld der Schließungsentscheidung keinerlei Gespräche mit dem Elternbeirat gegeben hat.“

In ihrer Verzweiflung haben viele der Eltern schon jetzt begonnen, sich nach einer neuen Kita umzusehen – mit ernüchterndem Ergebnis. „Hier im Viertel gibt es kaum noch Kapazitäten“, sagt Kristin Paul. Die Anfragen hätten ergeben, dass es vor allem im Krippenbereich so gut wie keine Plätze gibt. Erst recht keine mit Betreuungszeiten nach 16 Uhr, welche aber gerade von den Studierenden wegen der Nachmittagsvorlesungen wie auch von berufstätigen Eltern benötigt würden.

18 Kita-Mitarbeitern droht Job-Verlust

Auch um die Zukunft der 18 Kita-Mitarbeiter machen sich die Eltern Sorgen. Hierzu heißt es vonseiten des Trägers: „Es ist unser ausdrückliches Ziel, eine einvernehmliche Lösung zu finden; wir befinden uns ganz am Anfang des Prozesses.“

Kristin Paul und die anderen Eltern haben die Hoffnung, ihre Kita doch noch retten zu können, noch nicht aufgegeben. Zitat aus dem Brief an das Studierendenwerk: „Wir sind bereit, gemeinsam mit dem Studierendenwerk nach Lösungen zu suchen und uns aktiv mit Zeit und ggf. finanziellen Ressourcen einzubringen. Wir bitten Sie daher eindringlich, die Entscheidung zur Schließung noch einmal zu überprüfen.“











