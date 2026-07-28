Bis zu 37 Grad und Gewittergefahr: Norddeutschland erwartet mehrere Hitzetage. Wann Sie jetzt noch einmal die Fenster aufreißen sollten.

Nach der längeren Verschnaufpause mit kühleren Temperaturen wird es im Norden wieder heiß. Wer die Möglichkeit hat, sollte sich ein schattiges Plätzchen suchen oder anders für Abkühlung sorgen.

Am Mittwoch werden nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) im Raum Bremen und rund um Hannover und Göttingen deutlich über 30 Grad Celsius erwartet. In Hamburg rechnen die Experten mit etwa 32 Grad.

Am Donnerstag soll es sogar noch heißer werden mit mehr als 35 Grad in Hamburg und im südöstlichen Niedersachsen. Gleichzeitig nimmt das Gewitterpotenzial zu und bleibt voraussichtlich bis Freitag bestehen.

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Der Freitag bringt Abkühlung – aber nur im Norden

Am Freitag ist die extreme Hitze dann schon wieder vorbei: In Norddeutschland werden die Temperaturen fast überall unter 30 Grad liegen. „Es bleibt aber sommerlich warm mit 25 bis 28 Grad“, sagte ein DWD-Meteorologe. Im Süden Deutschlands sieht das anders aus, da soll die Hitze noch länger anhalten.

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DWD-Meteorologe Markus Eifried rät dazu, in der kommenden Nacht die Fenster zu öffnen: „Die Nacht zum Mittwoch ist die letzte kühle Nacht zum Durchlüften“ – mit Tiefstwerten zwischen 10 und 20 Grad. (dpa/mp)