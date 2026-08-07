Zwei Wochen nachdem an der Holstenstraße ein fünfgeschossiges, akut einsturzgefährdetes Wohnhaus geräumt wurde, stand die nächste Evakuierung an – diesmal im Nachbarhaus. Gleichzeitig werden Abrisspläne bekannt.

Einsatzkräfte stehen am 23. Juli vor einer Häuserzeile in der Holstenstraße im Stadtteil Altona. Das Haus in der Mitte ist akut einsturzgefährdet. picture alliance/dpa | Bodo Marks

Aufgrund der akuten Einsturzgefahr eines Wohnhauses an der Holstenstraße 195/197 musste am Freitag ein weiteres Nachbargebäude evakuiert werden. Betroffen ist das Gebäude mit der Hausnummer 191/193.

Ein Prüfstatiker habe am heutigen Freitag das einsturzgefährdete Gebäude in der Holstenstraße 195/197 überprüft, erklärt Mike Schlink, Sprecher des Bezirksamtes Altona, auf MOPO-Anfrage. „Bei dieser Überprüfung ist festgestellt worden, dass sich die zuvor bereits festgestellten Risse verändert haben. Daraufhin ist aus Sicherheitsgründen entschieden worden, dass nun auch das nebenstehende Gebäude mit der Hausnummer 191/193 eine Nutzungsuntersagung erhält.“

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Die Folge: Das Gebäude wird geräumt, die Bewohner mussten bis 16 Uhr ihre Wohnungen verlassen. Koordiniert wurde die Evakuierung vom Bezirksamt Altona. Die Polizei war zur Unterstützung ebenfalls mit Kräften vor Ort.

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Was mit den Bewohnern passiert, blieb auf eine erste Anfrage unbeantwortet. Grundsätzlich sei der Vermieter verpflichtet, im Schadensfall Ersatzwohnraum anzubieten oder entstehende Mehrkosten zu übernehmen.

Einige Bewohner der betroffenen Häuser hätten inzwischen bei der Abteilung für Wohnungsnotfälle des Bezirksamtes einen Dringlichkeitsschein beantragt. „Eine öffentlich-rechtliche Unterbringung wurde bislang von keiner Person benötigt“, sagte der Sprecher.

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Gebäude an der Holstenstraße 195/197 und 199 bleiben gesperrt

Das fünfgeschossige Wohnhaus an der Holstenstraße 195/197 war am 23. Juli wegen erheblicher Mängel an der Standsicherheit geräumt worden: Massive Risse klaffen an der Rückseite des Gebäudes. Die Feuerwehr brachte 14 Bewohner in Sicherheit, das Technische Hilfswerk stützte den Altbau ab. Der Friseur im Erdgeschoss ist geschlossen. Auch das Nachbarhaus mit der Nummer 199 wurde gesperrt. „Diese Nutzungsuntersagungen haben weiterhin Bestand“, so Schlink.

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Ein großer Riss ist an der Fassade des Mehrfamilienhauses in der Holstenstraße im Stadtteil Altona zu sehen. Marcus Brandt/dpa





Einsturzgefährdetes Haus in der Holstenstraße: So reagiert der Eigentümer

Wie der Anwalt des Eigentümers der MOPO sagte, wird die Ursache für die Einsturzgefahr in dem Gebäude noch untersucht. Das Bezirksamt hat ein sogenanntes HOZ-Verfahren zur „Herstellung ordnungsgemäßer Zustände“ eingeleitet. Damit werden Eigentümer verpflichtet, Missstände zu beseitigen.

Ein Statiker und eine Fachfirma hatten die Situation vor Ort begutachtet und ein Konzept für die Zukunft des Gebäudes erstellt. Das Bezirksamt forderte daraufhin konkretere Informationen an. Dieser Aufforderung kam der Eigentümer inzwischen nach. Demnach sollte der Altbau zunächst abgestützt werden. Die entsprechenden Arbeiten hätten in den kommenden Tagen beginnen sollen.

Abstützen nicht mehr möglich: Abbrucharbeiten beginnen nächste Woche

Am Freitagnachmittag kam dann die überraschende Wendung: Das Gebäude muss abgerissen werden. Das „Abendblatt“ berichtete zuerst. Wie Bezirksamts-Sprecher Schlink der MOPO bestätigte, wurde im Rahmen der Überprüfung festgestellt, dass ein Abstützen des Gebäudes nicht mehr möglich sei.

„Entsprechend soll nun der hintere Gebäudeteil, bei dem die erheblichen Mängel hinsichtlich der Standsicherheit bestehen, abgerissen werden.“ Nach Kenntnis des Bezirksamtes soll diese Abbruchmaßnahme schon in der kommenden Woche erfolgen. Wie das „Abendblatt“ unter Berufung auf den Anwalt des Eigentümers berichtet, dürften die Bewohner das Gebäude vor Beginn der Arbeiten nicht mehr betreten. Damit können sie auch keine Habseligkeiten mehr aus den Wohnungen holen.

Die Arbeiten haben auch Folgen für den Verkehr: Im Rahmen der bauvorbereitenden Maßnahmen ist eine zweispurige Sperrung der Holstenstraße vorgesehen. Bereits jetzt wird die Gehwegabsperrung vor dem Gebäude auf die angrenzende Ladezone ausgeweitet.

„Nach Beendigung der Abbrucharbeiten muss die Situation vor Ort zunächst durch einen Statiker überprüft werden“, erklärt Schlink. Erst danach könne entschieden werden, ob die Gebäude mit den Hausnummern 191/193 sowie 199 wieder genutzt werden können. (mit dpa)