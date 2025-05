Naddel ist tot: Ex von Dieter Bohlen stirbt mit nur 60 Jahren

Nadja Abd el Farrag alias „Naddel“ (60) ist vor wenigen Tagen im UKE gestorben. Viele Prominente zeigen sich schockiert, auch Dieter Bohlen kondoliert.

Eigentlich wollte Nadja Abd el Farrag Ende der 1980er Jahre als Sängerin bei Dieter Bohlens Band „Blue System“ durchstarten. Bekannt wurde sie dann als Freundin an der Seite des späteren „Pop-Titan“, mit dem sie von 1989 bis 1996 und von 1997 bis 2001 ein Paar war.

Später wurde Naddel auch als Moderatorin der Erotikshow „Peep“ (1999-2000) auf RTL 2 und als Reality-Star bekannt. Sie nahm an verschiedenen Fernsehformaten wie dem Dschungel-Camp (2004) oder „Big Brother“ (2005) teil und versuchte sich weiterhin als Sängerin, später vor allem im Schlagerbereich.

Nadja Abd el Farrag alias „Naddel“: Alkohol und Schulden

In den letzten etwa 15 Jahren ging es mit Nadja Abd el Farrag jedoch bergab. Immer wieder machte sie mit Alkoholmissbrauch und Schulden von sich Reden. In ihrer Biografie „Achterbahn“ schilderte sie 2018, dass sie an Leberzirrhose erkrankt ist. Zweimal versuchte der RTL-Schuldnerberater Peter Zwegat ihr vergeblich zu helfen (2016 und 2018).

2023 hatte der Hamburger Millionär Andreas Ellermann versucht, sie bei einem Bühnen-Comeback zu unterstützen. Im Mai 2024 traten die beiden noch gemeinsam beim Schlagermove auf. Doch nach Informationen der „Bild“, die zuerst über den Todesfall berichtet hatte, soll Naddel zuletzt wieder bei ihrer Mutter gewohnt und auch wieder getrunken haben. Am 9. Mai starb Abd El Farrag nach MOPO-Informationen im Universitätsklinikum Eppendorf. „Es war qualvoll für sie, aber durch die verabreichten Medikamente ist sie dann ruhig eingeschlafen“ – sagt ein enger Vertrauter zur MOPO.

So trauert die Promi-Welt um Naddel

Dieter Bohlen postete am Abend einen Ausschnitt aus einem Modern-Talking-Musikvideo, in dem Abd El Farrag neben ihm auf der Bühne steht. Dazu schrieb er: „Ich bin sehr traurig. Ruhe in Frieden, Nadja.“

„Mich ereilte die Nachricht, dass Nadja verstorben ist und ich bin tieftraurig“, sagt Andreas Ellermann am Montag in seiner Instagram-Story. „Es ging schon seit einem Jahr nicht mehr, dass wir Auftritte machen konnten. Mein Beileid für die Familie und Kopf hoch, ich werde auch beistehen und helfen, wo ich helfen kann.“

Schauspielerin Jenny Elvers schreibt ebenfalls auf Instagram: „Arme kranke Seele – ruhe in Frieden. Alle, die sie noch bis zum Schluss vor die Kamera gezerrt haben, sollten sich in Grund und Boden schämen. Gute Reise, Nadja.“

Das könnte Sie auch interessieren: Süße Baby-Überraschung und Star-Auflauf bei „Party des Jahres“

Entertainer und Reality-Star Julian F.M. Stoeckel sprach auf der Plattform von einer „großen Bestürzung“. Die beiden kannten sich seit Jahren. „Sie war eine Frau, von der ich immer dachte, dass sie eine große Traurigkeit im Herzen getragen hat“, so Stoeckel. „Ich hoffe, dass sie an einem Ort ist, an dem es ihr besser geht und wo sie frei ist.“(abu)