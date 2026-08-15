Trotz der mehrwöchigen Verspätung beim Suchen ihrer Brutstätten für diese Saison haben viele Hamburger Alsterschwäne erfolgreich gebrütet. „Wir haben immer Schwankungen drin. Aber – toi, toi, toi – bislang bin ich recht zufrieden“, sagte Olaf Nieß, Leiter des Hamburger Schwanenwesens.

Konkrete Zahlen und Brutbereiche nennt Schwanenvater Nieß zum Schutz der Tiere nicht.

In den ersten Wochen hatten Nieß und sein Team mit Argusaugen die Tiere beim Einrichten der Nester und beim Brüten beobachtet. Zum einen leben mehr als 1600 Gänse an der Außenalster und ihren Kanälen, was zu einer Verdrängung anderer heimischer Tierarten führt. Zum anderen ist die Vogelgrippe noch nicht aus dem Hamburger Stadtgebiet gebannt.

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Hamburg: Seit Jahresbeginn 179 Fälle von Vogelgrippe

Dem Tierseuchen-Informationssystem des Friedrich-Loeffler-Instituts (FLI) zufolge gab es im Juni 31 und im Juli sieben bestätigte Fälle von Geflügelpest bei wild lebenden Vögeln, darunter waren auch 16 Schwäne. Die Zahl der Hamburger Vogelgrippe-Fälle seit Jahresbeginn ist damit auf 179 gestiegen. Im August wurden bislang noch keine Fälle registriert. Die Geflügelpest ist eine bei vielen Vogel- und Geflügelarten häufig tödlich verlaufende Infektionskrankheit.

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Nieß hofft nun, dass die Tiere weiterhin gut durch den Sommer kommen und weder andere Krankheiten noch sauerstoffarme Gewässer den Alsterschwänen das Leben schwer machen. Mitte Mai waren rund 90 Höckerschwäne aus dem Winterquartier auf die Außenalster entlassen worden. Zum Schutz vor der Vogelgrippe wurden sie rund sechs Wochen später als üblich freigelassen. (dpa)