Über Nacht aus Deutschland nach Frankreich. Was Reisende zur neuen Verbindung wissen sollten.

Der Nachtzug zwischen Berlin und Paris hält jetzt auch in Hamburg. picture alliance/dpa | Michael Evers

Ab sofort hält der Nachtzug zwischen Paris und Berlin auch in Hamburg. Damit werden die Nachtzugverbindungen zwischen Frankreich, Belgien und Deutschland weiter gestärkt, teilte das niederländisch-belgische Bahn-Unternehmen European Sleeper mit. Der erste Nachtzug dieser Verbindung fuhr bereits Ende März los.

In Hamburg stoppt der Zug am Bahnhof Harburg. Laut Fahrplan hielt dort der erste Zug aus Paris am Montagmorgen um 6.55 Uhr. Die Nachtzugverbindung ist dreimal pro Woche zwischen beiden Metropolen unterwegs. Der Zug von Paris, das auch „Stadt der Liebe“ genannt wird, nach Berlin fährt dienstags, donnerstags und sonntags.

Mit dem Nachtzug von Hamburg nach Paris

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In die andere Richtung fährt er montags, mittwochs und freitags. Hamburg ist der einzige Zwischenhalt in Deutschland. Ansonsten hält der Nachtzug im nordfranzösischen Aulnoye-Aymeries sowie in den belgischen Städten Mons, Brüssel und Lüttich. Die Fahrt von Harburg nach Paris dauert etwa 13,5 Stunden.

Fahrkarten gibt es in drei Komfortklassen, Fahrräder werden auch mitgenommen, hieß es. Der Nachtzug besteht aus Schlaf- und Liegewagen, die bereits seit den 90er Jahren im Einsatz sind und an die heutigen Standards angepasst wurden. (dpa/mp)