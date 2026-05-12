Nachhaltig stark: Hamburg mischt im Start-up-Ranking oben mit

Der Startup-Verband hat sogenannte Green-Tech-Startups untersucht. Die meisten dieser jungen Unternehmen sitzen demnach in Berlin.

In Hamburg gibt es nach Verbandszahlen 170 Umwelt-Startups und damit die drittmeisten in Deutschland. Die meisten sogenannten Green-Tech-Startups sitzen in Berlin (549), gefolgt von München (222), wie der Bundesverband Deutsche Startups aus Berlin mitteilte.

Der Verband beschreibt Green-Tech-Startups als „Unternehmen, die die ökologische Nachhaltigkeit ins Zentrum rücken“. Was ein Startup ist, wird unterschiedlich definiert. Gemeinhin wird darunter ein junges, wachstumsorientiertes Unternehmen verstanden.

Laut Startup-Verband bestehen bundesweit rund 2900 Umwelt-Startups und damit ähnlich viele wie im Vorjahr. Wie sich die Zahl dieser jungen Unternehmen in Hamburg verändert hat, geht aus der aktuellen Untersuchung nicht hervor.

Startups: Seit 2021 Rückgang von Gründungen

Bis 2021 sei die Zahl der Gründungen in dem Bereich deutschlandweit gestiegen. Seitdem beobachtet der Verband einen Rückgang der Gründungen. „Die politische Unsicherheit und das schwache Investitionsklima im Sektor hinterlassen ihre Spuren“, bilanziert der Startup-Verband.

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Nahezu ein Viertel der bundesweiten Green-Tech-Startups ist laut Verband im Energiesektor tätig. 18 Prozent beschäftigen sich mit Umwelttechnologien. Weitere Themen sind Internethandel, Mobilität und Lebensmittel. (dpa/mp)