Das Lokal „Loco Chicken” in der Schanze hat vor rund einem halben Jahr die Räumlichkeiten des ehemaligen Traditionsladens „Olympisches Feuer“ übernommen. Jetzt sind die Türen zu.

Die Schanzen-Filiale der Fast-Food-Kette „Loco Chicken“ war erst vor rund einem halben Jahr am Schulterblatt 36 eingezogen. Zuvor hatte hier der Kult-Grieche „Olympisches Feuer“ jahrzehntelang Gyros und Tzatziki serviert. Doch seit einigen Tagen ist der Laden von Rapper Luciano erneut geschlossen.

Bis zur Eröffnung der Filiale Ende November 2025 konnten die frittierten Chicken Wings in Hamburg nur zum Abholen oder Liefern bestellt werden. Das „Loco Chicken” in der Schanze ist der erste Laden mit regulären Sitzplätzen. Derzeit sind die Lichter aus.

In den Sozialen Medien gibt es bereits Spekulationen darüber, ob der Laden am Schulterblatt nun ganz dicht macht. Auf einem Zettel an der Tür steht: „Technische Störung: Wir haben außerplanmäßig geschlossen.” Aber wie lange dauert diese Störung und was ist kaputt?

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Warum hat „Loco Chicken” in der Schanze zu?

Schon am 28. Juni wurde auf TikTok ein Video veröffentlicht, in dem behauptet wird, dass der Laden dichtmacht. Aus anderen Städten sind bislang keine kurz- oder langfristigen Schließungen bekannt, auch der Online-Lieferservice läuft weiter.

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An der Tür von „Loco Chicken” in der Schanze hängt ein Zettel. ann-christin busch

Auf eine MOPO-Anfrage gibt es am Sonntag vom Betreiber, dem Start-up „Lanch“, keine Antwort. Die Marke „Loco Chicken“ des Rappers Luciano startete 2023.





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Auf der Musikplattform Spotify hat der Berliner, der mit bürgerlichem Namen Patrick Großmann heißt, rund sechs Millionen monatliche Hörer. Die erste Filiale eröffnete in Berlin. In Hamburg gab es bis 2025 nur Lieferstandorte, darunter in Rotherbaum, Bramfeld, Sasel und Langenhorn.