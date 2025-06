Ende 2024 war Schluss mit dem edlen Lokal „Tarantella“ im Gebäude der Spielbank am Stephansplatz – der Betreiber Carsten von der Heide verkündete damals das Aus. Nun steht fest, welches Restaurant der Nachfolger wird: Das „Pellicano“ eröffnet Mitte Juni. Die MOPO weiß, was es dort zu essen gibt – und welcher bekannte Spitzenkoch dort in der Küche steht.