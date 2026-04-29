mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Jonas Romann (l.) und Bjørn Engelberg, die Gründer des „ChaosCompressorClub” in ihrem Studio in der Schanze.

Jonas Romann (l.) und Bjørn Engelberg, die Gründer des „ChaosCompressorClub” in ihrem Studio in der Schanze. Foto: Florian Quandt

  • Sternschanze

paidNachbarschaftsstreit eskaliert: Musikstudio in der Schanze gibt auf

kommentar icon
arrow down

Handgreiflichkeiten und Beschimpfungen: Nach jahrelangem Nachbarschaftsstreit räumt der ChaosCompressorClub sein Studio in der Schanze. Ausnahmesituation oder ein weiterer Fall von Gentrifizierung?

Rund 30 Jahre wurde das Erdgeschoss der Nummer 43 in der Oelkersallee, Ecke Sternbrücke, als Musikstudio genutzt. Bjørn und Jonas zogen 2014 mit ihrer Produktionsfirma ChaosCompressorClub in die Studiogemeinschaft ein. Nachdem ein Nachbarschaftskonflikt in den vergangenen zwei Jahren eskalierte, ziehen sie nun die Reißleine: Im Gespräch mit der MOPO sagen die Betreiber deutlich: „Wir fühlen uns vertrieben.“

Rund 30 Jahre lang trafen sich Künstler:innen aus der ganzen Welt in der Oelkersallee 43, um gemeinsam Musik zu machen. Florian Quandt
Rund 30 Jahre lang trafen sich Künstler:innen aus der ganzen Welt in der Oelkersallee 43, um gemeinsam Musik zu machen.
Rund 30 Jahre lang trafen sich Künstler:innen aus der ganzen Welt in der Oelkersallee 43, um gemeinsam Musik zu machen.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test