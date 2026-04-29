Handgreiflichkeiten und Beschimpfungen: Nach jahrelangem Nachbarschaftsstreit räumt der ChaosCompressorClub sein Studio in der Schanze. Ausnahmesituation oder ein weiterer Fall von Gentrifizierung?

Rund 30 Jahre wurde das Erdgeschoss der Nummer 43 in der Oelkersallee, Ecke Sternbrücke, als Musikstudio genutzt. Bjørn und Jonas zogen 2014 mit ihrer Produktionsfirma ChaosCompressorClub in die Studiogemeinschaft ein. Nachdem ein Nachbarschaftskonflikt in den vergangenen zwei Jahren eskalierte, ziehen sie nun die Reißleine: Im Gespräch mit der MOPO sagen die Betreiber deutlich: „Wir fühlen uns vertrieben.“