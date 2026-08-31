Der Einbau der neuen Sternbrücke Ende Juli war ein Spektakel. Seitdem wurde rund um die Uhr gearbeitet, um sie wieder pünktlich zu öffnen. Seit Montagmorgen rollen wieder Züge über die Brücke.

Die sogenannte Verbindungsbahn ist seit Montagmorgen wieder für den Zugverkehr freigegeben. Damit können im Schnitt täglich wieder rund 1000 Fern-, Regional- und S-Bahn-Züge über die neue Sternbrücke zwischen Altona und dem Hauptbahnhof fahren. Als erster Zug passierte gegen 4.15 Uhr ein Regionalexpress aus Kiel die neue Brücke.

„Wir sind alle sehr erleichtert und auch sehr stolz, dass wir das geschafft haben. Denn es gab natürlich einige Hürden, die wir genommen haben“, sagte Sternbrücken-Projektleiterin Janna Widmaier.

Projektleiterin Janna Widmaier: „Sehr stolz, dass wir das geschafft haben“

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Bei dem Projekt seien die Oberleitungsanlage, die Gründungsthemen und der Zeitdruck eine große Herausforderung gewesen. „Wir hatten sehr wenig Zeit, dieses Projekt umzusetzen.“ Die vergangenen 46 Tage seien intensiv für das Team gewesen.

Janna Widmaier (36) ist die Projektleiterin für den Neubau der Sternbrücke. Florian Quandt

Umso größer war nun die Erleichterung, als am frühen Montagmorgen die ersten Züge über die Brücke rollten. „Dieser Tag, diese Stunde, dieser Moment, diese Minute - darauf habe ich persönlich sieben Jahre drauf hingearbeitet, dass das passiert, dass wir hier pünktlich in den Betrieb gehen mit der neuen Sternbrücke“, sagte Widmaier weiter.

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Die neue Sternbrücke ist rund 108 Meter lang und wiegt etwa 3700 Tonnen. Mit der Wiederinbetriebnahme endet die mehrwöchige Sperrpause. Die Deutsche Bahn hatte in dieser Zeit neben dem Einbau der Brücke weitere Arbeiten gebündelt.

300 Schwellen und 8000 Tonnen Schotter verbaut

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„Ein leistungsfähiges Schienennetz braucht leistungsfähige Knoten. Hamburg ist einer der wichtigsten Verkehrsknoten Deutschlands, die Verbindungsbahn Teil einer zentralen Nord-Süd-Achse im europäischen Schienennetz", sagte DB-InfraGO-Chef Philipp Nagl. Mit der neuen Sternbrücke werde diese wichtige Verbindung gestärkt.

In den vergangenen Wochen wurde unter anderem der Bahndamm wiederhergestellt und die neue Brücke in die Strecke integriert. Dabei wurden rund vier Kilometer Schienen, etwa 3000 Schwellen und rund 8000 Tonnen Schotter verbaut. Auch Oberleitung sowie Leit- und Sicherungstechnik wurden erneuert beziehungsweise neu errichtet.

Ein Zug fährt am Montagmorgen über die freigegebene Sternbrücke. picture alliance/dpa | Bodo Marks

Die Verbindungsbahn soll langfristig leistungsfähiger werden und zugleich die technischen Voraussetzungen für die Verlegung des Fern- und Regionalbahnhofs Altona nach Diebsteich schaffen. (rei/dpa)