Nach Wirbel und Gesundheitsproblemen: Schweiger feiert TV-Comeback
Til Schweiger ist zurück im Fernsehen! Zuvor war es lange ruhig gewesen um den Kinostar („Keinohrhasen“) – nach schweren gesundheitlichen Problemen und dem Wirbel um angebliche Schikane bei Dreharbeiten. Jetzt feiert der Schauspieler und Regisseur (61) sein TV-Comeback im NDR.
Am kommenden Samstag (1. November) ist Schweiger in Kai Pflaumes Show „Klein gegen Groß“ (20.15 Uhr, ARD) zu sehen. Die Sendung wurde am 19. Oktober in Berlin-Adlershof aufgezeichnet.
Laut „Bild“ wirkt der 61-Jährige in der Sendung gelöst, lacht, winkt dem Publikum zu – der Star scheint wieder bei Kräften zu sein. Moderator Kai Pflaume spricht ihn direkt an: „Wir haben dich jetzt eine ganze Weile nicht gesehen. Geht’s dir gut?“ Schweiger antwortet: „Ja, mir geht’s super! Sehr gut!“
Hinter Til Schweiger liegen schwierige Monate
Hinter ihm liegen schwierige Monate. Ende März 2024 musste Schweiger wegen einer infizierten Beinwunde auf Mallorca ins Krankenhaus. Die Verletzung führte zu einer Sepsis – zeitweise drohte sogar eine Amputation. Nur wenige Wochen später folgte eine Herz-OP: Wegen Arterienverengung bekam der Schauspieler einen Stent eingesetzt.
Für Schlagzeilen sorgten zuletzt aber auch Berichte über sein Verhalten als Regisseur. Laut „Spiegel“ soll es am Set von „Manta Manta – Zwoter Teil“ ein „Klima der Angst“ gegeben haben. Schweigers Anwältin wies die Vorwürfe zurück und sprach von übertriebenen oder erfundenen Darstellungen.
Schweiger selbst räumte aber später in einem Interview mit dem „Stern“ ein problematisches Trinkverhalten ein, an dem er arbeite. Auf einer Veranstaltung vor Studierenden in Rostock gab er laut t-online.de zu, bei Dreharbeiten mit Restalkohol im Blut einen Mitarbeiter geohrfeigt zu haben. Dafür habe er sich aber entschuldigt.
