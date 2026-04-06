Das griechische Restaurant „Akropolis“ in Lohbrügge war stets gut besucht, doch seit Herbst 2023 bleibt die Küche kalt. Ursache ist ein Wasserschaden, wie die Hausverwaltung erklärt. Die Renovierungsarbeiten begannen nach juristischen Auseinandersetzungen im Winter 2023. Doch wiedereröffnen kann der Gastronom bis heute nicht.

Wirt Theodorus Kothroulas übernahm das Restaurant an der Straße Heidhorst im April 2017. Trotz der zwischenzeitlichen Coronakrise gewann er eine treue Stammkundschaft. Und doch lief nie alles ganz reibungslos: Laut Kothroulas gab es von Anfang an immer wieder Probleme mit den Wasserleitungen in Küche und Gäste-WC – auch schon unter den Vorbesitzern. Im Juni 2023 kam es schließlich zu einem gravierenden Wasserschaden.