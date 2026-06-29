Wegen eines Wasserrohrbruchs bleibt die Elbphilharmonie am Montag geschlossen. Das Konzert am Abend wurde abgesagt.

Die Elbphilharmonie bleibt nach einem Wasserrohrbruch am Montag geschlossen. (Archivbild) picture alliance / imageBROKER | Thomas Lammeyer

Gleich fünf Jugendensembles und -orchester sollten an diesem Abend gemeinsam mit Pianist Igor Levit auf der Bühne der Elbphilharmonie stehen. Doch wegen eines unerwarteten Vorfalls bleibt die Elbphilharmonie heute geschlossen – ebenso wie die Plaza.

„Aufgrund eines Wasserrohrbruchs unter dem Vorplatz muss der Spielbetrieb der Elbphilharmonie für den heutigen Tag eingestellt werden“, gibt das Konzerthaus auf seiner Internetseite bekannt. Auch die Plaza bleibt bis auf Weiteres geschlossen.

Das Konzert von „The Young ClassX“ um 19 Uhr im Großen Saal ist nun abgesagt und soll im September nachgeholt werden. Karteninhaber werden vom Konzertveranstalter informiert.

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Wasserschaden trat bereits am Sonntagmorgen auf

Wie eine Sprecherin von Hamburg Wasser mitteilte, war der Wasserschaden bereits am Sonntagmorgen gegen 8 Uhr gemeldet worden. Wegen der hohen Temperaturen am Wochenende sei das Wasser auf Wunsch der Hausverwaltung zunächst jedoch nicht „abgeschiebert“ worden. Erst am Montag gegen 14.45 Uhr wurde die Leitung mithilfe eines Absperrschiebers geschlossen.

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Da sich der Rohrbruch auf dem Grundstück der Elbphilharmonie befindet, liegt die weitere Schadensbeseitigung nun in der Verantwortung der Hausverwaltung. Wie groß der Schaden tatsächlich ist und wie lange die Reparatur dauern wird, kann Hamburg Wasser demnach nicht sagen.