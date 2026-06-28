Seit Mitte Mai sorgen Reparaturarbeiten nach einem Wasserrohrbruch für Verkehrsprobleme in Harburg. Wer die B73 nutzen will, braucht weitere Wochen Geduld.

Ein Bagger steht hinter einem Schutthaufen auf der Baustelle auf der B73 in Harburg. Katrin Luxenburger/dpa

Die Reparaturarbeiten nach einem Wasserrohrbruch in Hamburg-Harburg werden den Verkehr auf der Buxtehuder Straße noch bis mindestens Mitte Juli behindern. Der reine Leitungsbau werde voraussichtlich Mitte nächster Woche abgeschlossen sein, teilte eine Sprecherin des Versorgers Hamburg Wasser mit. In den Tagen danach müssten aber noch eine Druckprobe gemacht und die Trinkwasserleitung gespült werden. Erst dann könne der Straßenbau beginnen, der voraussichtlich bis Mitte oder Ende Juli dauern werde.

Die Leitung mit einem Durchmesser von 50 Zentimetern war am 13. Mai geplatzt. Das Wasser unterspülte die Fahrbahn der vierspurigen Verkehrsachse, die als B73 die Harburger Innenstadt mit der A7 verbindet.

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Seit Mitte Mai wird der Verkehr auf jeweils einer Spur pro Richtung an der Baustelle vorbeigeleitet. Zunächst hatte es geheißen, der Schaden werde gegen Ende Juni behoben sein. (dpa/mp)