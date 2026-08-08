Seit Mitte Mai hat die Reparatur eines Wasserrohrbruchs für Verkehrsprobleme in Harburg gesorgt. Nun soll der Verkehr auf der B73 wieder uneingeschränkt rollen – zumindest vorerst.

Nach drei Monaten Baustelle kann der Verkehr auf der B73 wieder rollen. (Archivbild) picture alliance/dpa | Katrin Luxenburger

Knapp drei Monate nach einem Wasserrohrbruch in Hamburg-Harburg soll der Verkehr auf der Buxtehuder Straße wieder ohne Einschränkung fließen.

Der neue Asphalt müsse noch aushärten, die Baustelle solle im Laufe des Samstags geräumt werden, teilte eine Sprecherin des Versorgers Hamburg Wasser mit. In der letzten Augustwoche müsse allerdings noch die nur provisorisch reparierte Fahrbahn in Richtung A7 neu asphaltiert werden.

Buxtehuder Straße: Zweiter Rohrbruch wenige Hundert Meter entfernt

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Eigentlich sollte die Reparatur schon vor einigen Wochen abgeschlossen sein. Doch bei der Wiederinbetriebnahme der Trinkwasseranlage trat nur wenige Hundert Meter entfernt ein neues Problem auf. An einem sogenannten Schieber, mit dem die Leitung abgesperrt werden kann, trat Wasser aus. Der neuerliche Schaden sei in der vergangenen Woche behoben worden, erklärte die Sprecherin. Auch an dieser Stelle musste die Buxtehuder Straße neu asphaltiert werden.

Die Leitung mit einem Durchmesser von 50 Zentimetern war am 13. Mai geplatzt. Das Wasser unterspülte die Fahrbahn der vierspurigen Verkehrsachse, die als B73 die Harburger Innenstadt mit der A7 und den niedersächsischen Städten Buxtehude und Stade verbindet. Seit Mitte Mai wurde der Verkehr auf jeweils einer Spur pro Richtung an der Baustelle vorbeigeleitet. Ursprünglich hatte der Schaden schon Ende Juni behoben sein sollen. (dpa/mp)