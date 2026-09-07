Die Wahlergebnisse in Sachsen-Anhalt haben für Hamburg eine spontane Demonstration auf den Plan gerufen.

Die AfD hat in Sachsen-Anhalt nach dem vorläufigen Ergebnis der Landtagswahl 43,8 Prozent der Stimmen geholt. „Zeit zum Handeln“, lautet nun die Antwort aus Hamburg. Für Samstag wird deshalb zu einer großen Demonstration aufgerufen.

„Die Wahlergebnisse in Sachsen-Anhalt machen etwas mit uns. Manche Menschen sind traurig, andere erschöpft und wieder andere wütend“, heißt es im Aufruf von Prüf Hamburg.

Demonstration am Jungfernstieg – Hamburger Kneipenchor dabei

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Um 14 Uhr soll in der Innenstadt demonstriert werden. Treffpunkt ist der Jungfernstieg. Unterstützung gibt es von Axel Bosse und dem Hamburger Kneipenchor, die bei der Veranstaltung auftreten sollen.

Prüf Hamburg gehört zur Organisation PRÜF, die für „Prüfung Rettet Übrigens Freiheit!“ steht. Der Verband fordert: „Alle Parteien, die vom Verfassungsschutz als rechtsextremer Verdachtsfall oder gesichert rechtsextrem eingestuft werden, sollen durch das Bundesverfassungsgericht überprüft werden.“

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Mehrere Landesverbände der AfD gelten als gesichert rechtsextrem, darunter die Verbände in Thüringen, Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt.