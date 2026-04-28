mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Patrick Weber ist der Küchenchef des „Heritage“.

Patrick Weber ist der Küchenchef des „Heritage“. Foto: Heritage Hamburg

  • St. Georg

Nach vier Monaten Pause: Neustart für Hamburger Restaurant

kommentar icon
arrow down

Steaks vom 800Grad-Celsius-Grill und ein Blick über die Außenalster: Das erwartet die Gäste im Restaurant „Heritage“ im Luxushotel „Le Méridien“ in St. Georg – eigentlich. Denn die vergangenen vier Monate blieben die Türen zu. Nun feiert das Lokal Wiedereröffnung, mit einem Event-Programm.

Mehr als 120.000 Steaks, 250.000 Portionen Pommes und 30.000 verschiedene Tartars wurden hier in den vergangenen zehn Jahren gegessen. Seit Ende 2025 wurden Küche und Technik des „Heritage“ (An der Alster 52) dann modernisiert. Solange war das Restaurant in der neunten Etage geschlossen.

Nach Modernisierung: Restaurant „Heritage“ öffnet wieder

Das „Heritage“ war für vier Monate geschlossen. Heritage Hamburg
Das „Heritage“ war für vier Monate geschlossen.
Das „Heritage“ war für vier Monate geschlossen.

Am 30. April wird der Neustart mit einem „Tanz in den Mai“ gefeiert. Ab dem 1. Mai ist das Restaurant dann wieder regulär geöffnet. Für die Gäste habe sich optisch nichts verändert. Küchenchef Patrick Weber hat ein neues, saisonales Menü zusammengestellt – mit Tuna-Tatar, rotem Thai-Gemüsecurry und Spargel. Mit einem 800-Grad-Hochleistungsgrill aus den USA werden hier außerdem Steaks zubereitet.

Das könnte Sie auch interessieren: Hensslers Küchenchef geht fremd – und eröffnet neues Lokal in Hamburg

Events sollen jetzt auch verstärkt Hamburger in das Hotel-Restaurant locken – geplant sind neben einer Afterwork-Reihe auch Themenabende wie ein „80’s & 90’s Special“. (sir)

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test