Nach vier Monaten Pause: Neustart für Hamburger Restaurant

Steaks vom 800–Grad-Celsius-Grill und ein Blick über die Außenalster: Das erwartet die Gäste im Restaurant „Heritage“ im Luxushotel „Le Méridien“ in St. Georg – eigentlich. Denn die vergangenen vier Monate blieben die Türen zu. Nun feiert das Lokal Wiedereröffnung, mit einem Event-Programm.

Mehr als 120.000 Steaks, 250.000 Portionen Pommes und 30.000 verschiedene Tartars wurden hier in den vergangenen zehn Jahren gegessen. Seit Ende 2025 wurden Küche und Technik des „Heritage“ (An der Alster 52) dann modernisiert. Solange war das Restaurant in der neunten Etage geschlossen.

Nach Modernisierung: Restaurant „Heritage“ öffnet wieder

Das „Heritage“ war für vier Monate geschlossen. Heritage Hamburg Das „Heritage“ war für vier Monate geschlossen.

Am 30. April wird der Neustart mit einem „Tanz in den Mai“ gefeiert. Ab dem 1. Mai ist das Restaurant dann wieder regulär geöffnet. Für die Gäste habe sich optisch nichts verändert. Küchenchef Patrick Weber hat ein neues, saisonales Menü zusammengestellt – mit Tuna-Tatar, rotem Thai-Gemüsecurry und Spargel. Mit einem 800-Grad-Hochleistungsgrill aus den USA werden hier außerdem Steaks zubereitet.

Das könnte Sie auch interessieren: Hensslers Küchenchef geht fremd – und eröffnet neues Lokal in Hamburg

Events sollen jetzt auch verstärkt Hamburger in das Hotel-Restaurant locken – geplant sind neben einer Afterwork-Reihe auch Themenabende wie ein „80’s & 90’s Special“. (sir)