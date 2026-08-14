Endlich fertig: Die Sanierungen in der ehemaligen Polizeiwache „Oole Wach“ sind nach zweieinhalb Jahren abgeschlossen. Die Arbeiten dauerten länger als geplant.

Finkewerders ehemalige Polizeiwache „Oole Wach“ ist nach rund zweieinhalb Jahren Bauzeit endlich fertiggestellt. Das Gebäude am Steendiek 14 ist aktuell, aber auch historisch eine wichtige Institution für die Finkewerder. Ursprünglich als Gaststätte errichtet und später als Polizeistation genutzt, ist die „Oole Wach“ seit vielen Jahren Heimat des Vereins „Finkwarder Speeldeel e. V.“.

2024 startete das Bauprojekt. Eigentlich sollten die Bauarbeiten bis Ende 2024 abgeschlossen sein, doch Anfang 2025 kam die Nachricht, dass sich die Fertigstellung verzögern würde. Das Gebäude steht unter Denkmalschutz, darum gab es beim Bau besondere Herausforderungen im Hinblick auf Statik und Brandschutz.

Die Kosten für die Sanierung betragen rund 4,1 Millionen Euro. Bereitgestellt wurden die Mittel durch den Bund, das Hamburger Wirtschaftsstabilisierungsprogramm (HWSP), die Finanzbehörde sowie durch das Bezirksamt Hamburg-Mitte.

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Das 1903 ursprünglich als Gaststätte errichtete Gebäude wurde ab 1934 als Polizeiwache genutzt und erhielt den plattdeutschen Namen „De Oole Wach“. Seit 2013 steht es als Kulturdenkmal unter Denkmalschutz. (pli)