Nach Vertrauens-Zoff: NDR hat einen neuen Chef

Hendrik Lünenborg wird zum 1. Juli neuer Direktor des Landesfunkhauses Hamburg des NDR. Der Verwaltungsrat des öffentlich-rechtlichen Senders stimmte am Freitag bei einer außerordentlichen Sitzung dem entsprechenden Vorschlag von NDR-Intendant Joachim Knuth zu, wie das Gremium in Hamburg mitteilte. Lünenborg ist langjähriger NDR-Mitarbeiter, in den vergangenen drei Jahren war er Leiter der Intendanz und für die strategische Unternehmensentwicklung zuständig.

Der 51-Jährige tritt die Nachfolge von Sabine Rossbach an, die ihren Posten vorzeitig abgibt und in den Ruhestand geht. Hintergrund ist laut früheren Angaben des Senders, dass das Vertrauen zwischen Rossbach und Teilen der Redaktion verloren gegangen sei.

Hendrik Lünenborg wird NDR-Direktor in Hamburg

NDR-Intendant Knuth sagte, dass Lünenborg alle Anforderungen für den Chefposten erfülle. „Er verfügt über große journalistische Expertise, hat Innovationen im NDR auf seinen bisherigen Stationen vorangetrieben und klare Vorstellungen davon, wie das Programm strategisch weiterentwickelt werden muss.” Zudem genieße er großes Vertrauen, da er teamorientiert arbeite und sehr gute kommunikative Fähigkeiten habe.

Das könnte Sie auch interessieren: Nach Zoff um Programm: Neue Jobs für NDR-Führungskräfte

Bereits am Mittwoch hatte der Landesrundfunkrat Hamburg der Personalie zugestimmt. Dem Vorschlag war laut Verwaltungsrat ein offenes und umfangreiches Bewerbungsverfahren vorausgegangen. „Der Verwaltungsrat kennt die engagierte und umsichtige Arbeit von Herrn Lünenborg in seinen verschiedenen Führungspositionen im NDR”, erklärte die NDR-Verwaltungsratsvorsitzende Karola Schneider. „2020 hat er die Leitung der Intendanz übernommen und in schwierigen Zeiten bewiesen, dass er in der Lage ist, den Change-Prozess im Sender maßgeblich mit zu gestalten.” (dpa/mp)