„Viel Show, wenig Substanz“, „Enttäuschend!“, „Der Besuch war die reinste Katastrophe!“: Für das neue thailändische Restaurant „Sabai Dee Mai“ im Westfield-Center hagelte es in der ersten Woche vernichtende Kritiken. Doch die Betreiber gehen in die Offensive! Sie schildern ganz ehrlich, was alles schief gelaufen ist – und werden für den Mut belohnt.