Nach Unwetterwarnung: So wird das Wetter in Hamburg am Wochenende

Nach dem schwülwarmen Freitag, an dem in Hamburg kräftige Gewitter mit Starkregen angekündigt waren, beruhigt sich das Wetter zum Start ins Wochenende wieder deutlich. In Hamburg selbst blieb die große Unwetterlage begrenzt, nun setzt sich kühlere und stabilere Nordwestluft durch.

Am Samstag zeigte sich das Wetter in Hamburg und Schleswig-Holstein zunächst teils wolkig, teils heiter. Im Tagesverlauf bleibt es vor allem im Binnenland und an der Ostsee wolkiger, an der Nordseeküste dagegen oft sonnig.

Wetter in Hamburg: Bis zu 23 Grad am Wochenende möglich

Die Temperaturen erreichen 18 Grad auf den Inseln und bis zu 23 Grad in Hamburg. Dazu weht meist mäßiger Nordwestwind. In der Nacht zum Sonntag klart es auf, später kann sich Nebel bilden. Die Tiefstwerte liegen zwischen 12 und 8 Grad.

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Der Sonntag bringt entlang der Ostseeküste von der dänischen Grenze bis nach Lübeck häufiger Wolken, sonst aber einen freundlichen Mix aus Sonne und Wolken. Meist bleibt es trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 16 Grad auf Helgoland, 19 Grad in Husum und bis zu 23 Grad in Lauenburg.

So startet das Wetter in der nächsten Woche

Zum Wochenstart wird es wieder wechselhafter: Am Montag sind bei wechselnder Bewölkung einzelne Schauer und Gewitter möglich, die zum Abend nachlassen. Am Dienstag bleibt es wechselnd bis stark bewölkt, dann kann schauerartiger oder gewittriger Regen aufziehen. Die Temperaturen bewegen sich weiter auf mäßig warmem Niveau mit rund 21 bis 22 Grad im Raum Hamburg. (aba)