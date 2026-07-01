Die U2 wird ab Billstedt vom 4. bis 5. Juli gesperrt. Fahrgäste müssen sich auf Ersatzverkehr einstellen.

Wegen eines Unfalls im Januar muss die U2 am ersten Juliwochenende zwischen Billstedt und Mümmelmannsberg gesperrt werden. (Archivbild) picture alliance/dpa | Marcus Brandt

Am Wochenende wird die U2 zwischen Billstedt und Mümmelmannsberg gesperrt. Die Sperrung dauert von 5 Uhr am Samstag, den 4. Juli bis Sonntag, den 5. Juli, Betriebsende. Hintergrund sind Arbeiten an der Abstellanlage Billstedt.

Im Januar war eine U-Bahn bei Billstedt gegen einen Prellbock gekracht. Von den vier Wagen, entgleisten drei. Zwei dieser Wagen müssen wohl verschrottet werden.

Bauarbeiten gehen auf Unfall zurück

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Die Hochbahn erklärt in ihrer Mitteilung, dass „die zwei nach einem Rangierunfall im Januar betroffenen Fahrzeuge zur weiteren Bearbeitung in eine Werkstatt überführt“ werden müssen. „Für diese Arbeiten muss der Streckenabschnitt vorübergehend gesperrt werden.“

Während der Sperrung hat die Hochbahn einen Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Die Fahrzeit könne sich um bis zu 20 Minuten verlängern. Fahrgäste sollten Durchsagen beachten und auf die Aushänge achten. Auch einen Blick in die HVV-App könne sich lohnen.

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Die Arbeiten würden bewusst an einem Wochenende durchgeführt werden, um „die Auswirkungen auf den U-Bahn-Betrieb und die Fahrgäste möglichst gering zu halten“.