Personalnot, stagnierende Umsätze, Schwierigkeiten bei der Markenbeschaffung – und ein sehr persönlicher Grund: Nach etwa einem halben Jahrhundert schließt der Herrenausstatter „Gögge” Ende Februar 2026 seine Filiale im Alstertaler Einkaufszentrum (AEZ). Inhaberin Kim Gögge erzählt, wie es zu dieser Entscheidung kam.

Gunnar Gögge gründete sein erstes Geschäft im April 1969 in Wellingsbüttel. In den 1970ern folgte der Umzug ins neu eröffnete Alstertaler Einkaufszentrum. „Damals saß der Chef der ECE bei meinem Mann im Wohnzimmer und hat ihn überredet, ins AEZ zu kommen”, erzählt Kim Gögge. Lange betrieben sie sogar zwei Filialen parallel – zwischendurch auch eine dritte Filiale in Eppendorf –, später konzentrierten sie sich nur noch auf das AEZ.

In den Regalen liegen Pullover von „Polo Ralph Lauren”, an den Kleiderstangen hängen Mäntel von „Woolrich” – jedes Teil ist Markenware. Über die Jahre wandelte sich der Laden vom klassischen Herrenausstatter zu einem „Multibrand-Store” mit rund 30 Marken: Ihre aktuelle Kollektion reicht vom Premium-Luxussegment bis hin zu sportlich-modernen Stücken – auch Jogginghosen.