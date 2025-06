Nach tödlichem Brand: Wieder Alarm im Marienkrankenhaus

Nur wenige Tage nach dem tödlichen Feuer wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr am Donnerstagabend wieder zum Marienkrankenhaus alarmiert. Dort war Brandgeruch gemeldet worden.

Um kurz nach 20.30 Uhr hatte im Haus 2 in der Geriatrie die Brandmeldeanlage ausgelöst. Dabei handelt es sich um das gleiche Gebäude, in dem schon in der Nacht zum Sonntag ein Brand ausgebrochen war. Bei dem Feuer kamen vier Menschen ums Leben, mehr als 30 wurden zum Teil schwer verletzt.

Wieder Feueralarm im Marienkrankenhaus in Hohenfelde

Am Donnerstagabend konnte die Feuerwehr aber kurze Zeit später Entwarnung geben: Ein Feuer wurde vor Ort diesmal nicht festgestellt. Laut eines Sprechers war der Kondensator der Leuchtstoffröhre einer Lampe durchgeschmort und habe daraufhin die Brandmeldeanlage ausgelöst.

Knapp eine Stunde später wurde der Einsatz daher wieder für beendet erklärt. (aba)