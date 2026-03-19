Nach tödlichem Unfall bei Aurubis: Spendenaktion für die Familie des Opfers

Anfang März passierte bei Aurubis ein schrecklicher Unfall: Heiße Schlacke fiel auf einen Gabelstaplerfahrer und verletzte ihn tödlich. Der 42-jährige Opfer war Ehemann und Vater eines kleinen Sohnes. Angehörige sammeln jetzt Spenden für die kleine Familie.

Ein Mann lächelt im HSV-Trikot in die Kamera, auf dem linken Arm einen kleinen Jungen, hinter ihm das Volksparkstadion. Neben ihm steht seine Frau, ebenfalls im HSV-Schal. Ein Foto, das den 42-Jährigen mit seiner Familie zeigt – vor seinem tödlichen Arbeitsunfall im Veddeler Kupferwerk am 6. März.

„Ein geliebter Mensch ist verloren gegangen, und gleichzeitig muss ein neues Leben ohne ihn organisiert werden“, heißt es in einem Online-Spendenaufruf. Zunächst berichtete das „Abendblatt“. Für die Familie brach nach dem Unfall nicht nur eine emotionale Welt zusammen, auch finanziell steht sie plötzlich vor großen Herausforderungen.

Spenden für die Familie: Mehr als 15.000 Euro gesammelt

„Mit dieser Spendenaktion möchten wir der hinterbliebenen Familie in dieser schweren Zeit helfen“, schreiben die Initiatoren, selbst Angehörige des Todesopfers.

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„Jeder Beitrag, egal wie klein, kann dabei unterstützen, die kommenden Monate etwas zu erleichtern und der Mutter und ihrem Kind ein Stück Sicherheit zu geben.“ Am Donnerstagnachmittag sind bereits mehr als 15.000 Euro von 140 Spendern zusammengekommen. (zc)