Die dreijährige Bella aus Preetz ist in einem Pool vor dem Haus ihrer Eltern ertrunken – zuvor wurde stundenlang nach ihr gesucht. Jetzt ermittelt die Polizei gegen die Eltern.

Die Staatsanwaltschaft Kiel hat im Fall der ertrunkenen Bella (3) aus Preetz ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung durch Unterlassen gegen deren Eltern eingeleitet.



Laut der Staatsanwaltschaft Kiel bestehe der Anfangsverdacht, dass ein Verstoß gegen Aufsichts- und weitere Sorgfaltspflichten zum Ertrinkungstod des Kindes geführt haben könnte.

Seit heute Mittag durchsucht die Polizei deren Wohnanschrift in der Wakendorfer Straße in Preetz. Dabei sollen Beweismittel gesucht und sichergestellt sowie die Umgebung und der Fundort der Leiche näher dokumentiert werden.

Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Eltern von Bella

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Die dreijährige Bella war am Mittwochvormittag vergangener Woche von ihren Eltern als vermisst gemeldet worden. Eile war geboten, da das Mädchen dringend auf medizinische Hilfe angewiesen war. Wegen seines Autismus neigte das Kind wohl zudem dazu, sich zu verstecken. Bella war seh- und höreingeschränkt und zu einem großen Prozentsatz schwerbehindert.

Bis in die Nacht suchten zahlreiche Anwohner gemeinsam mit der Polizei nach dem Kind. Am Donnerstagmorgen wurde die Suche fortgesetzt. Es folgte die traurige Gewissheit: Bella wurde tot im Pool ihres Elternhauses aufgefunden.

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Unklar bleibt, warum das Mädchen nicht früher entdeckt wurde. Die Polizei hatte den Pool nach eigenen Angaben bereits mehrfach abgesucht, dabei jedoch lediglich eine oberflächliche Sichtprüfung durchgeführt. Der Fall wird auch den Innenausschuss des Landtags beschäftigen. (mp)