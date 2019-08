Nach Tat in Frankfurt: Perfide Durchsage in Altona warnt vor „muslimischem Anschlag“

Altona -

Einen Tag nach dem erschütternden Mord vom Frankfurter Hauptbahnhof war am Dienstag im Bahnhof Altona eine wirre Durchsage zu hören, in der explizit „deutsche Fahrgäste“ vor einem „muslimischen Anschlag“ gewarnt worden sind. Wer steckt hinter der rassistischen Bahnhofsdurchsage und was sagt die Bahn dazu?

Am vergangenen Montag stieß der mutmaßliche Täter völlig grundlos eine 40-jährige Mutter und ihren 8-jährigen Sohn vor einen einrollenden Zug am Frankfurter Hauptbahnhof. Der Junge starb noch am Unglücksort, die Mutter konnte sich retten.

AfD nutzt Mord in Frankfurt für rechte Meinungsmache

Die unfassbare Tat erhitzt die Gemüter in Deutschland, neben Fassungslosigkeit und Trauer sorgte vor allem die Herkunft des mutmaßlichen Täters aus Eritrea für eine Flut an rechts gerichteten und rassistischen Kommentaren im Netz.



Auch die AfD nutzte den Mord an dem Jungen für rechte Meinungsmache und brachte den Täter mit der deutschen Zuwanderungspolitik in Verbindung. Auf Twitter fragt die Partei: „Wie viele deutsche Staatsbürger sollen eigentlich noch auf dem Altar dieser grenzenlosen Willkommenskultur geopfert werden?“

„Dies ist eine Durchsage an alle deutschen Fahrgäste“

Einen ungeheuerlichen Vorfall gab es am Dienstag offenbar am Bahnhof Altona: Gegenüber „Neon“ berichtet Augenzeugin Anna-Lena von der verstörenden Bahnhofsdurchsage. Sie sei auf dem Weg in Richtung Hauptbahnhof gewesen und wartete am S-Bahn-Gleis auf ihren Zug.

„Es kam eine Ansage, die deutlich lauter war als normal und anfing mit den Worten 'Dies ist eine Durchsage an alle deutschen Fahrgäste!“, erzählt sie.



Ansage im Bahnhof Altona warnt vor „muslimischem Anschlag“

Weiter berichtet Anna-Lena: „Er sagte, man solle sich hinter der Sicherheitslinie aufhalten und am Besten sicherheitshalber zur Mitte des Bahnsteigs gehen und Kinder an die Hand nehmen. Und wenn einem die Person, die neben einem steht, nicht 'geheuer' erscheint, solle man weitergehen, damit 'ein weiterer muslimischer Anschlag vermieden wird."

Zuvor hatte die Hamburgerin Influencerin und Journalistin Aminata Belli auf Instagram von dem Vorfall berichtet.

Person macht Durchsage in Altona mit Megafon

Auch eine Bahnsprecherin bestätigt die Durchsage am Bahnhof Altona gegenüber der MOPO und gibt Näheres zu dem Vorfall bekannt: „Die geschilderten Durchsagen am 30.7. gegen 13 Uhr am S-Bahnsteig in Altona stammten von einer Privatperson, die mit einem Megafon den Eindruck einer offiziellen Ansage vermitteln wollte.“

Weiter heißt es: „Über die Notrufsäule wurde die DB Sicherheit von Fahrgästen informiert, die daraufhin den Bahnhof überprüft hat. Die Person wurde nicht angetroffen.“ Die DB Sicherheit habe den Fall nun zur weiteren Ermittlung an die Bundespolizei übergeben.

Deutsche Bahn: „Rassismus widerspricht unseren Unternehmenswerten“

Von der Durchsage distanziert sich die Bahn und verurteilt „die von Zeugen wiedergegebenen rassistischen Botschaften der Durchsage auf das Schärfste.“

Weiter heißt es: „Die Deutsche Bahn steht für gesellschaftliche Vielfalt, Toleranz und gegenseitigen Respekt. Rassismus und Fremdenfeindlichkeit widersprechen unseren Unternehmenswerten.“