Nachdem der Vize-Chef der Jungen Union Hamburg, Maxim Loboda, im vergangenen Jahr mit Alkohol am Steuer erwischt wurde, legte er direkt seine Parteiämter nieder. Nach Angaben der Polizei versuchte der damals 25-Jährige nach der Trunkenheitsfahrt zu fliehen und verletzte dabei Beamte – laut Loboda entsprach dies nicht den Tatsachen. Jetzt akzeptierte er einen Strafbefehl. Der Vorstand der CDU-Bezirksfraktion in Eimsbüttel fordert ihn auf, noch weiter zu gehen..





