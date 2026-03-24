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Maxim Loboda

Maxim Loboda hat seinen Posten als Vize-Chef der Jungen Union in Hamburg niedergelegt. Foto: Public Address

  • Rotherbaum

paidNach Suff-Fahrt: CDU-Politiker akzeptiert Strafbefehl

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Nachdem der Vize-Chef der Jungen Union Hamburg, Maxim Loboda, im vergangenen Jahr mit Alkohol am Steuer erwischt wurde, legte er direkt seine Parteiämter nieder. Nach Angaben der Polizei versuchte der damals 25-Jährige nach der Trunkenheitsfahrt zu fliehen und verletzte dabei Beamte – laut Loboda entsprach dies nicht den Tatsachen. Jetzt akzeptierte er einen Strafbefehl. Der Vorstand der CDU-Bezirksfraktion in Eimsbüttel fordert ihn auf, noch weiter zu gehen..


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