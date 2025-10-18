Nach Sonnen-Samstag: So ungemütlich wird das Wetter in Hamburg

Nach einem sonnigen Herbstwochenende wird es in Hamburg ab Montag unbeständiger: Frost in der Nacht, windige Tage und Regen prägen den Wochenstart.

Erst Sonne, dann Frost, Wind und Wolken – die neue Woche startet wechselhaft in Hamburg. Nach einem sonnigen Samstag mit milden Temperaturen zeigt sich der Herbst zum Wochenstart von seiner ungemütlichen Seite.

Der Samstag zeigt sich in Hamburg noch von seiner goldenen Herbstseite: viel Sonne und Temperaturen bis zu 12 Grad, berichtet eine Sprecherin des Deutschen Wetterdiensts (DWD). Doch Achtung: In der Nacht zu Sonntag wird es frostig! Bei klarem Himmel sinken die Temperaturen teils auf –1 Grad. In ganz Schleswig-Holstein gilt eine Frostwarnung, nur die Küsten bleiben verschont.

Wolken, Wind und Regen zum Wochenstart

Im Laufe des Sonntags verabschiedet sich das Hoch Richtung Polen: Es wird wolkiger und kühler, maximal 11 Grad. Die Nacht zum Montag bleibt dank dichter Wolken mit rund 4 bis 5 Grad milder.

MOPO Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen: Elbtower und Klima-Entscheid: Warum Bürgermeister Tschentscher angeschlagen ist

Warum Bürgermeister Tschentscher angeschlagen ist Tödliche „Dooring“-Unfälle : Verkehrsexperte hält die Helmpflicht trotzdem für falsch

Verkehrsexperte hält die Helmpflicht trotzdem für falsch Gute Noten für Hamburgs Schüler ! Doch am Ranking gibt es einen Haken

Doch am Ranking gibt es einen Haken Große Rätselbeilage: Knobelspaß für jeden Tag

Knobelspaß für jeden Tag 20 Seiten Sport: Rayan Philippe exklusiv: Der HSV-Profi der Stunde über Familie, Mitspieler und große Ziele & der FC St. Pauli auf Weltreise

Rayan Philippe exklusiv: Der HSV-Profi der Stunde über Familie, Mitspieler und große Ziele & der FC St. Pauli auf Weltreise 28 Seiten Plan7: Ein Stück Großstadtrevier“ im St. Pauli-Theater, Hamburgs neues Gastro-Duo und die besten Halloween-Partys

In der neuen Woche übernimmt ein Tief vom Atlantik das Wettergeschehen: Mit 12 bis 13 Grad, frischem bis starkem Wind und Regenschauern wird es in Hamburg deutlich ungemütlicher. An der Nordsee drohen teils stürmische Böen, in Hamburg sind am Montag Windgeschwindigkeiten bis 30 km/h zu erwarten. Regen setzt im Tagesverlauf ein, begleitet von dichten Wolkenfeldern. Die Nacht zum Dienstag wird mit 10 bis 11 Grad vergleichsweise mild.

Das könnte Sie auch interessieren: Prestige-Projekt: Das sind die spektakulären Pläne für das Tower-Museum

Auch der Dienstag bleibt windig. Im Vergleich zum Montag kann der Wind sogar noch etwas zulegen. Die herbstlich-frischen Temperaturen halten sich bis zum Ende der Woche. Ab Mittwoch lässt aber der Wind nach. (mp)