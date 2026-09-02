Nach sieben Verhandlungsrunden steht jetzt fest: Die NDR-Mitarbeiter bekommen endlich mehr Geld.

Nach monatelangem Ringen und mehreren Warnstreiks ist der Tarifstreit beim Norddeutschen Rundfunk (NDR) beendet. Nach sieben Verhandlungsrunden haben sich die Gewerkschaften ver.di, DJV und unisono mit dem Sender auf einen neuen Tarifabschluss geeinigt.

Davon profitieren Festangestellte, Auszubildende und arbeitnehmerähnliche freie Mitarbeiter. Die Entgelte steigen in drei Schritten: rückwirkend zum 1. April 2026 um 1,23 Prozent, zum 1. April 2027 um weitere 2,5 Prozent und zum 1. April 2028 noch einmal um zwei Prozent. Der Tarifvertrag läuft insgesamt 35 Monate.

NDR-Vereinbarung beinhaltet Einschränkungen

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Allerdings gibt es Einschränkungen: Sollten sich die finanziellen Bedingungen beim NDR deutlich verschlechtern, kann ein halber Prozentpunkt der für April 2027 vorgesehenen Erhöhung wieder entfallen. Weitere 0,25 Prozentpunkte der Erhöhung im Jahr 2028 sind an eine Einigung über die sogenannte Personalgestellung gekoppelt.

Extra-Geld gibt es für Beschäftigte in den unteren Vergütungsgruppen. Ihr Urlaubsgeld wird um 120 Euro angehoben. Auch Auszubildende erhalten den Zuschlag. „Gerade diejenigen, die steigende Preise besonders stark spüren, profitieren davon. Dass auch alle Auszubildenden die Erhöhung erhalten, ist ein wichtiges Signal“, sagt Stephanie Steffen, Beschäftigte beim NDR und Vorsitzende des ver.di-Senderverbands im NDR.

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Dem Tarifabschluss waren mehrere Warnstreiks vorausgegangen, die bis in den August andauerten. Beschäftigte hatten unter anderem an den NDR-Standorten in Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein ihre Arbeit niedergelegt. (esk)