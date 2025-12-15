Nach sechs Jahren Stillstand: Hochbahn plant Comeback des „Party-Zugs“

Ein Stück Hamburger Verkehrsgeschichte steht seit Jahren still – jetzt soll es zurück auf die Schiene. „Der Hanseat“, ein originaler Hochbahn-Waggon aus den 50er-Jahren, war einst rollende Party-Location. Nun plant die Hochbahn sein Comeback.

„Der Hanseat besteht aus zwei mit einem Durchgang verbundenen Wagen“, beschreibt die Hochbahn ihr historisches Schmuckstück auf der Website. Der eine Wagen sei originalgetreu gestaltet mit 28 Sitzplätzen an kleinen Tischen, der zweite Wagen sei mit einer Tanzfläche und einem Tresen moderner eingerichtet.

Historischer Zug der Hochbahn seit sechs Jahren außer Betrieb

Gebucht werden konnte der Party-Zug für alle möglichen Events, darunter Firmen- und Vereinsfeiern – oder sogar zu Hochzeiten. Doch dann kam im Jahr 2020 die Corona-Pandemie: „Dem eigentlichen Zweck als ‚Gesellschaftswagen‘ war die Grundlage entzogen“, sagt Hochbahn-Sprecher Christoph Kreienbaum. Deshalb fristete der Hanseat seitdem ein einsames Dasein in einer der Lagerhallen des Verkehrsunternehmens.

Der Hanseat konnte bis 2020 als Eventlocation gebucht werden. Hochbahn Der Hanseat konnte bis 2020 als Eventlocation gebucht werden.

Langfristig will die Hochbahn den Waggon aber wieder auf Strecke bringen – das geht aber nicht so einfach. Zunächst hatte „lok-report“ berichtet. „Da U-Bahn-Fahrzeuge in engen Fristen gewartet werden müssen, um die Betriebserlaubnis beizubehalten, ist der Hanseat nicht einsetzbar. Um ihn wieder betriebsfit zu machen, muss jetzt eine Instandsetzung erfolgen, zusammen mit einer Modernisierung“, kündigt Kreienbaum an.

Das könnte Sie auch interessieren: Hamburgs neue Roboter-Shuttles haben jetzt ein „Zuhause”

Das macht das Unternehmen aber nicht selbst, sondern hat eine entsprechende Ausschreibung veröffentlicht. Angebote können noch bis zum 2. Januar eingereicht werden. Einen genauen Zeitplan gibt es laut Kreienbaum noch nicht.