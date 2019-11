Nach schwerer Infektion: Hardrock-Ikone kommt nach Hamburg

Sein letztes Hamburg-Konzert fiel vergangenen Februar ins Wasser: Hardrock-Ikone Ozzy Osbourne musste seine Europa-Tournee aufgrund einer schweren Infektion verschieben. Doch jetzt ist der Superstar wieder fit – und hat die Nachholtermine bekannt gegeben!

Der 70-jährige Brite erklärte damals in einer Mitteilung, er müsse die Auftritte der „No More Tours 2” in Europa auf Anweisung seines Arztes verschieben. Es sei eine schwere Infektion der oberen Atemwege diagnostiziert worden, die sich nach Ansicht des Arztes zu einer Lungenentzündung entwickeln könne. „Ich bin am Boden zerstört“, sagte Osbourne.

Ozzy Osbourne: „Noch gehe ich nicht in Rente“

Doch nun ist der Grammy-Gewinner wieder fit und freut sich, endlich auf die Bühnen Europas zurückzukehren: „Ich kann es kaum erwarten, euch nächstes Jahr zu sehen. Ich will wieder 100 Prozent fit sein, bevor ich euch aus den Socken haue. Noch gehe ich nicht in Rente. Ich möchte Konzerte spielen und ein neues Album ist auch in Arbeit“, sagte der Superstar, der sich bei seinen Fans für ihre Geduld und Loyalität bedankte.

Am 3. Dezember kommt Osbourne nun nach Hamburg. Mit dabei ist auch die britische Kult-Metal-Band Judas Priest, die wieder als Special Guest verpflichtet werden konnte, wie der Veranstalter „Live Nation“ mitteilte.

Ozzy Osbourne: Das sind die Nachholtermine in Deutschland

11.11.2020 Dortmund: Westfalenhalle

(verlegt vom 17.02.2020)

16.11.2020 Wien: Stadthalle

(verlegt vom 26.02.2020)

26.11.2020 München: Olympiahalle

(verlegt vom 13.02.2019 und 5.03.2020)

28.11.2020 Mannheim: SAP Arena

(verlegt vom 07.03.2020)

30.11.2020 Berlin: Mercedes-Benz Arena

(verlegt vom 19.02.2019 und 24.02.2020)

3.12.2020 Hamburg: Barclaycard Arena

(verlegt vom 17.02.2019 und 3.03.2020)

Bereits im Vorverkauf erworbene Tickets behalten ihre Gültigkeit für die neuen Termine. Rückerstattungen sind in Hamburg nur gegen Rückgabe der Originaltickets bis zum 26. November an der jeweiligen Verkaufsstelle möglich.