Nach schweren Vorwürfen: Hamburgs Ballett-Chef gefeuert

Die Vorwürfe gegen Hamburgs Ballett-Chef wiegen schwer – nun haben die Verantwortlichen die Reißleine gezogen: Demis Volpi wurde gefeuert.

Die Tänzer der Compagnie, die unter ihrem vorherigen Leiter John Neumeier zu Weltklasse aufgestiegen war, erfuhren die Neuigkeit am Dienstagvormittag während eines Gastspiels in Salzburg. Nach MOPO-Informationen unterrichtete der Betriebsrat das Ensemble darüber, dass Volpi mit sofortiger Wirkung seiner beiden Ämter beim Hamburg Ballett enthoben worden war. Er ist nun also weder Ballettintendant noch Chefchoreograf. Die Kulturbehörde bestätigte, dass der Vertrag des 39-Jährigen nach nur einem Jahr vorzeitig aufgelöst wurde.

Brandbrief an Brosda

Offenbar brachte die anonyme Befragung aller Beschäftigten der Oper – und somit auch der Tänzerinnen und Tänzer – für ihn ein negatives und somit folgenschweres Ergebnis, das diese Konsequenz notwendig machte.

Noch vor dem Ende der ersten Spielzeit endet damit eine Zusammenarbeit, die offenbar nicht funktionierte: Fünf Erste Solisten kündigten teilweise schon vor Monaten, 36 Mitglieder der Compagnie hatten im April einen Hilferuf an Kultursenator Carsten Brosda (SPD) gerichtet.

In dem Brandbrief hatten die Ensemble-Mitglieder ihrem Chef-Choreografen mangelnde künstlerische Qualität und fehlende Wertschätzung vorgeworfen. Tänzer aus Düsseldorf, wo Volpi zuvor tätig gewesen war, schrieben einen ähnlichen Brief an Brosda und stärkten ihren Hamburger Kollegen den Rücken. Das Ensemble berichtete von einem Klima der Angst.

Mögliche Auswirkungen auf Ballett-Tage

Ob die betreffenden Ersten Solisten ihre Kündigung nun zurückziehen, ist zurzeit noch unklar, aber durchaus denkbar. Zumindest als Gäste wäre eine zukünftige Kooperation möglich.

Ein Insider, der anonym bleiben möchte, vermutet, dass sich Volpis Weggang auch auf die diesjährigen Ballett-Tage auswirken wird: Wahrscheinlich wird das Festival nicht wie bislang geplant mit der Volpi-Choreografie „Surrogate Cities“ am 6. Juli eröffnet.

Interims-Leitung noch unklar

Auch wer das Hamburger Ensemble von Weltklasse-Format interimsmäßig leiten wird, ist aktuell noch nicht entschieden. Weder die Pressestelle des Hamburg Ballett noch die Kulturbehörde war für eine aktuelle Stellungnahme erreichbar.

„Wir nehmen die Vorwürfe sehr ernst und führen im Hintergrund sehr viele Gespräche, damit alle Seiten aufeinander zugehen und wieder zu einem konstruktiven und vertrauensvollen Austausch kommen“, hatte Brosda nach dem Brandbrief der Hamburger Compagnie dem NDR geschrieben. Offenbar hatte die Mediation keinen Erfolg.