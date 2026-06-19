Nach schwerem Elterntaxi-Unfall: Das fordern Lehrer jetzt

Elterntaxis werden kontrovers diskutiert. Nach einem schweren Unfall vor einer Hamburger Schule melden sich Lehrkräfte zu Wort.

Zwei Kinder wurden verletzt, als eine 75-Jährige, die ihre Enkel zur Schule gebracht hatte, die Kontrolle über ihren SUV verlor. NEWS5 / Fabian Höfig

Seit Jahren wird über Elterntaxis vor Hamburgs Schulen diskutiert. Nach dem Unfall an der Gorch-Fock-Schule in Blankenese, bei dem zwei Kinder verletzt wurden, melden sich nun auch die Lehrkräfte zu Wort – mit einer eindringlichen Bitte an die Eltern.

Jedes dritte Grundschulkind wird in Hamburg mit dem Auto zur Schule gebracht. Was viele Eltern gut meinen, sorgt morgens vor den Schulen immer wieder für gefährliche Situationen: haltende Autos, Wendemanöver, unübersichtliche Straßen. Zuletzt wurde das an der Gorch-Fock-Schule in Blankenese deutlich. Dort hatte eine 75-Jährige, die offenbar ihre Enkelkinder zur Schule bringen wollte, beim Ein- oder Ausparken unbeabsichtigt Gas gegeben. Der Wagen durchbrach eine Hecke und krachte in einen Metallzaun: Zwei Kinder wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Lehrkräfte der Gorch-Fock-Schule haben Bitte an die Eltern

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Der Unfall ist nun Anlass für die Lehrkräfte der Schule, sich direkt an die Eltern zu wenden. „Zu den Bring- und Abholzeiten beobachten wir regelmäßig ein hohes Verkehrsaufkommen im unmittelbaren Umfeld unserer Schule“, heißt es in einem Schreiben, das der MOPO vorliegt. „Dabei entstehen immer wieder unübersichtliche Situationen, die für alle Kinder eine Herausforderung darstellen können.“

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Die Lehrkräfte bitten die Eltern deshalb, nach Möglichkeit darauf zu verzichten, ihre Kinder direkt vor dem Schulgelände abzusetzen oder abzuholen. „Nutzen Sie bei Bedarf weiter entfernte Haltepunkte, von denen aus die letzten Meter zu Fuß zurückgelegt werden können“, empfehlen sie. Außerdem appellieren sie an die Eltern, besonders aufmerksam und mit angepasster Geschwindigkeit zu fahren. Auch ausreichend Zeit sollten Eltern einplanen, „um Zeitdruck und daraus resultierende Gefahrensituationen zu vermeiden“.

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Mehr Selbstständigkeit durch Laufgemeinschaften

Hinter vielen Elterntaxis steht der gut gemeinte Wunsch, das Kind sicher von zu Hause bis zur Schule zu bringen. Doch genau das kann vor Schulen zum Problem werden. Die Lehrkräfte betonen deshalb, dass Kinder an Selbstständigkeit gewinnen, wenn sie zu Fuß oder mit dem Fahrrad zur Schule kommen. „Unterstützen Sie die Bildung von Laufgemeinschaften, sodass Kinder gemeinsam und sicher unterwegs sind“, heißt es in dem Schreiben.

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Wie das funktionieren kann, zeigt unter anderem die Grundschule Vizelinstraße in Lokstedt mit ihrem „Schulexpress“: Die Kinder treffen sich an acht verschiedenen „Haltestellen“ und laufen von dort gemeinsam zur Schule.