Eine Drogenhilfe neben zwei Schulen: Das Abrigado in Harburg soll umziehen – allerdings erst in rund zweieinhalb Jahren. Die CDU fordert eine Zwischenlösung. Was die Sozialbehörde dazu sagt.

Polizisten kontrollieren ein Zeltlager am Schwarzenberg in Hamburg. Anwohner klagen seit Langem über Probleme im Umfeld der Drogeneinrichtung Abrigado. picture alliance/dpa/Bodo Marks

Schüsse im Umfeld, abgeriegelte Schulen und große Sorgen bei Eltern: Rund um die Harburger Drogenhilfe Abrigado spitzt sich die Lage zu. Weil der geplante Umzug erst Ende 2028 erfolgen soll, fordert die CDU jetzt eine schnellere Lösung.

Zweimal fielen im Juni Schüsse im Umfeld der Drogenhilfeeinrichtung Abrigado in Harburg. Ein Mann wurde verletzt, zwei benachbarte Schulen mussten zeitweise von der Polizei abgeriegelt werden. Ob die Vorfälle unmittelbar mit der Einrichtung zusammenhingen, ist bislang unklar.

Hamburg: CDU fordert schnelleren Umzug von Drogenhilfe

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Das Abrigado befindet sich seit 1994 an der Schwarzenbergstraße. Direkt daneben liegen die Grundschule am Park und das Regionale Bildungs- und Beratungszentrum Harburg. Eltern und Anwohner berichten schon lange von offenem Drogenkonsum, Spritzenfunden, Müll und aggressivem Verhalten.

Tatsächlich ist geplant, dass das Abrigado umzieht – allerdings erst 2028. Bis dahin soll ein dauerhafter Neubau an der Buxtehuder Straße entstehen.

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Der CDU dauert das aber zu lange. Sie will die Drogenhilfe schon vorher vorübergehend an einen anderen Ort verlegen. Vorgeschlagen wird eine modulare Anlage oder ein Containerbau, der nicht unmittelbar neben Schulen oder Kitas liegen soll. Die Partei will in der kommenden Bürgerschaftssitzung einen entsprechenden Antrag stellen.

„Die Zeit der rot-grünen Ausreden und Alibis ist vorbei. Denn die Zustände am aktuellen Standort in der Schwarzenbergstraße sind für die Betroffenen vor Ort längst nicht mehr tragbar. Es braucht daher unverzüglich eine Übergangslösung”, sagt die Harburger CDU-Wahlkreisabgeordnete Birgit Stöver.

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Streit ums Abridgado: Sozialbehörde hält CDU-Vorstoß nicht für realistisch

Die Sozialbehörde hält das aber nicht für sehr realistisch. Man nehme die Schilderungen von Anwohnern und Eltern sehr ernst, betonte der Sprecher im Gespräch mit der MOPO. Allerdings gestalte sich die Standortsuche für eine Übergangslösung schwierig, zudem müssten Drogenkonsumräume sehr enge rechtliche Rahmenbedingungen und Voraussetzungen erfüllen.

„Wir konzentrieren uns daher darauf, den geplanten Neubau voranzutreiben und bemühen uns, die Zeit bis zum Umzug so verträglich wie möglich zu gestalten“, so der Sprecher. Die Baugenehmigung für den Neubau liege vor, die Arbeiten sollen noch in diesem Jahr starten. Der Umzug sei im vierten Quartal 2028 geplant.

Bis dahin soll unter anderem ein Sicherheitsdienst dafür sorgen, dass sich die Klientel des Abrigados nicht zu den Schulen, sondern zur Hilfeeinrichtung orientiert.

Abrigado: Schon 63 Polizeieinsätze in diesem Jahr

Wie stark das Abrigado genutzt wird, zeigen Zahlen aus einer Senatsantwort auf eine Kleine Anfrage der CDU. Demnach wurden 2025 insgesamt 43.695 Kontakte und 40.203 Nutzungen des Konsumraums registriert.

Die Polizei rückte im vergangenen Jahr 96-mal zu der Adresse aus. Bis zum 21. Juni 2026 waren es bereits 63 Einsätze. Diese können allerdings nicht immer unmittelbar der Einrichtung zugerechnet werden. (nf)