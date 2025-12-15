Schlechte Nachrichten für Pendler: Marode S-Bahn-Brücke muss neu gebaut werden

Es war eine bittere Nachricht für Fahrgäste: Ende Juli entdeckte die Bahn bei einer Routine-Untersuchung einen Schaden an der Eisenbahnbrücke Holstenstraße, seitdem ist der S-Bahn-Verkehr an dieser Stelle deutlich eingeschränkt. Jetzt sind die Untersuchungen abgeschlossen – mit weiteren schlechten Nachrichten.

Konkret ist die S-Bahn-Linie S2 von dem Schaden betroffen: Diese fährt normalerweise ab dem Hauptbahnhof über die sogenannte Verbindungsbahn bis nach Altona. Diese Strecke schließt die Stationen Dammtor, Sternschanze und Holstenstraße ein.

S-Bahn Hamburg: Brücke muss neu gebaut werden

Doch seit Bahnmitarbeiter den Schaden entdeckten, ist der S-Bahn-Verkehr an dieser Stelle durcheinandergewirbelt, weil Fachleute das Ausmaß genauer untersuchen. Jetzt steht fest: Die in den 60er Jahren gebaute Überführung an der Holstenstraße muss teilweise neu gebaut werden.

Was bedeutet das jetzt für Fahrgäste? Beim Fahrplan bleibt erstmal alles wie gehabt: Alle Züge, die von Bergedorf/Aumühle statt über die Verbindungsbahn durch den City-Tunnel (Jungfernstieg – Stadthausbrücke – Landungsbrücke – Reeperbahn – Königstraße) nach Altona fahren, tragen die Nummer S7. Die Züge, die von Bergedorf/Aumühle weiterhin über die Verbindungsbahn nach Altona fahren, tragen weiterhin die Nummer S2.

Ab Januar beginnt der stückweise Neubau der Bahnbrücke

Ab Januar beginnt die Bahn mit den ersten vorbereitenden Maßnahmen, dabei werden Schienen, Schwellen und Schotterbett an der Holstenstraße zurückgebaut. In der zweiten Jahreshälfte sollen dann sogenannte Hilfsbrücken für den Übergang eingebaut werden. Dann kann die S2 wieder wie gewohnt auf der Verbindungsbahn fahren.

Ist das geschafft, will die Bahn den eigentlichen Neubau der Brücke angehen. Dieser befindet sich aktuell in Planung – was das dann für die Fahrgäste bedeutet, steht noch nicht fest.

Es ist nicht die einzige Brücke, an der die S-Bahn derzeit bauen muss: Seit einigen Jahren schon wird an der Brücke in der Schanzenstraße gewerkelt, die Brücken „An der Alster“ und „Ferdinandstor“ an der Binnenalster sollen im Herbst 2026 endlich fertig werden – und dann ist da ja auch noch der umstrittene Neubau der Sternbrücke an der Kreuzung Max-Brauer-Allee/Stresemannstraße. Dort soll im Sommer 2026 der 108 Meter lange und 21 Meter hohe Neubau eingesetzt werden.